Contundentes fueron las declaraciones del dirigente del CEN de Morena Mario Delgado Carrillo el pasado jueves, a lo cual llamó un capítulo cerrado. La decisión ya fue tomada a favor del senador Armando Guadiana Tijerina que ganó las encuestas en el proceso interno y si el subsecretario de Seguridad Pública Federal continúa "su proyecto", será por otro partido, pero por Morena no.

Así que puede seguir gastando carretadas de dinero en movilizaciones o circulando formularios para levantar firmas a su favor y presionando a alcaldes morenistas y a legisladores para que lo apoyen, pero en Morena solo hay espacio para uno. Luego de que el exaspirante empezó a hacer "travesuras" en redes sociales, al propio dirigente morenista sacándole presuntas cuentas pendientes, éste, tajante expresó que Mejía aceptó ante AMLO el resultado de las encuestas.

Por cierto, los chismosos subagentes que viajaron al inframundo, nos comentan que el expriista y ahora morenista y becado federal, Shamir Fernández Hernández, anda tan desesperado, que ya ofreció la que dice 'es su estructura' al senador con licencia. Igual el dos veces becado federal, que ni en su casa lo conocen, Francisco Javier Borrego Adame, despreciado por los del gremio camionero por las elevadas cuotas que les exige, temeroso a través de un video, se desligó de una foto que circuló en las inestables redes sociales. Anda nervioso de que lo cachen que ya pidió el favor de una senaduría y que le den un mejor puesto a una funcionaria del programa Bienestar. ¿Qué esas cosas no pasaban en la cuarta transformación?

****************************************

Siguiendo en los temas de la grilla que es lo que predominará en los próximos días mientras los partidos dan a conocer a sus candidatos al 2023, los de "enfrente", o sea los del RIP, donde todo parece ser vida y dulzura, encabezados por "Alito Moreno" tuvieron la renovación de su Consejo Político Estatal en el cual mostraron músculo y calentaron motores antes del lanzamiento de la convocatoria. En el concurrido evento, en el que se oía con insistencia " Manolo, Manolo", fue el preámbulo para que el inquilino del Palacio Rosa agradeciera a los dirigentes del PAN y el PRD, su interés común por luchar por los intereses de Coahuila, lo que apunta a que también ya pronto se oficializará la Coalición. Presentó un resumen de su quinto informe, pero se aventó mensajes directos: "El próximo año quienes decidirán el porvenir de nuestro estado, serán los coahuilenses libres. Aquí en Coahuila no vamos a permitir que se entrometa ni la delincuencia ni el crimen organizado". "La división y el odio se toparán con pared". Y adelantó que entregará los destinos de Coahuila a un candidato emanado del PRI. ¿Quién será?

****************************************

Nuestros subagentes, que dejaron al descubierto las claras intenciones recaudatorias de las autoridades municipales, por cierto, de piel bastante delgada, nos comentaron que más a fuerzas que de ganas, decidieron aplazar pero sólo unos 12 días, la entrada en vigor de las modificaciones al Reglamento de Movilidad Urbana que reclasifica los miligramos sobre litro de alcohol en aire espirado de los conductores en el concepto de 'aliento alcohólico' por lo cual, con un 'sorbo' o un 'trago' (como le quiera usted decir) de bebidas etílicas que alguien tome, será suficiente para que un conductor sea acreedor a una multa del doble de lo que actualmente paga. Y no es que el espíritu de la Navidad haya anidado en sus corazones, claro que no. Las inestables redes sociales se les fueron encima ante lo "oportuno" de hacer los cambios, justo en esta época decembrina. Y si lo que quieren es ser preventivos de accidentes, pudieran empezar con redoblar no solamente la presencia de los agentes viales a propósito del intenso tránsito que se registra, sino ponerlos a trabajar, porque nada más están parados y platicando, espantando a féminas conductoras y contándose sus cuitas.

****************************************

Muy sonriente, al menos en apariencia, se le vio al alcalde mejor boleado Román Alberto Cepeda que aunque seguido va a pasear su popularidad, a la capirucha del pan de pulque donde lo apapachan al igual que el edil saltillense, el jueves por la tarde-noche, rindió protesta como integrante de la Comisión Política Permanente para el período 2022-2025 durante la sesión del Consejo Político Estatal del PRI. Nuestros subagentes aficionados a los desenlaces fatales, ya habían adelantado que parecía haberse tranquilizado en sus obsesiones por ser candidato al 2023, porque quizá ya hubiera conseguido ser palomeado para una reelección. Y es que tan acelerado andaba que juraba y perjuraba que Morena le había hecho ofrecimientos, aunque nunca dijo para qué. Pero los subagentes que están al tanto de su temperamento arrebatado nos comentan que el velo se descorrerá, una vez que salga la convocatoria de su partido, ante lo cual, veremos y diremos.

****************************************

Del otro lado del Padre Nazas en Gómez Palacio la que ha andado muy desvelada por el Festival "Como La Laguna Ninguna" pero muy contenta fue nada menos que la presidenta municipal, doña Leticia Herrera, a quien se le alinearon "las estrellas" contra todo pronóstico, pues de recibir municipio en deplorables condiciones y con un adeudo de mas de 180 millones de pesos en participaciones federales (lo que se supone que por ley no debiera nunca ocurrir y que por cierto sigue pendiente), podrían cerrar el año sin deudas a corto y mediano plazo... Y sin hacer renegar a los ciudadanos por alcoholímetro... Cuyas multas además bajarán para el 2023. Cuentan los chismosos subagentes, que durante un desayuno con medios de comunicación en vísperas de Noche Buena, doña Lety se sinceró respecto a las múltiples vicisitudes por las que atravesó su gobierno reconociendo por ello al señor de los dineros, el tesorero Carlos García, primero por no tener que recurrir a ningún préstamo bancario como habían estimado y segundo porque hay una alta posibilidad de que dejen en "ceros" la deuda con proveedores antes de que concluya el año por lo que varios saltarán de gusto.

****************************************

En el caso del presidente municipal de Ciudad Jardín, Homero Martínez, por estas fechas, cuentan los protervos subagentes, ha estado muy participativo con todas las fiestas empezando por el aniversario de la ciudad. Además peregrinó hasta la Iglesia del Cerrito allá por el barrio bravo de San Isidro; se las ingenió para realizar un gran encendido navideño con todo y pino enorme (y sin gastarse millones de pesos como en otras ciudades de la Comarca); se vistió de vaquero para las callejoneadas y hasta un zapateado se aventó en plena avenida ¿dónde andaría el diablo que hasta invitó a medios de comunicación a desayunar a su propia casa previo a Navidad? Cuentan los teporochos subagentes que no solo salieron con un bolo con muchos dulces sino con unas misteriosas cajas cuadradas cuidadosamente envueltas que en su interior contenían cierta bebida espirituosa del agrado de muchos, tanto que más de un reportero ya no llegó a la redacción ese día por lo que otros colegas abstemios estaban por dar parte a "Locatel". Los subagentes dicen que a don Homero este año la Navidad le llegó de forma anticipada pues obtuvo de nuevo el favor del pueblo para gobernar otros tres años más y renegoció lo que parecía imposible: El contrato con la empresa TICSA que repercutía en una deuda millonaria impagable para Lerdo y al que todos sus antecesores le sacaron la vuelta. El "Doctor" ya está haciendo su carta a "Santa" a ver si le llegan las participaciones federales que le deben desde que estaba el "Güero" Aispuro antes del 2023. Soñar no cuesta nada.