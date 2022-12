Nuestros intrigosos subagentes aficionados a las carreras reflexionan que un punto clave para ganar es que se cuente con un buen jinete, ya que no basta con tener un caballo pura sangre. Y tras aceptar, aparentemente, los resultados de la encuesta de Morena que favorecieron al senador Armando Guadiana Tijerina para ser coordinador de los comités de Defensa de la 4T en Coahuila, el "exbebesaurio", Ricardo Mejía Berdeja, no tuvo más remedio que bajarle a su berrinche, alinearse a las ordenes del "preciso" del Palacio Nacional, y dejar de calentarle la cabeza a los seguidores que poco a poco se le han ido "desapareciendo" porque no tienen cara para explicar el nuevo fracaso político del ratificado subsecretario de Seguridad Pública Federal que "se los llevó al baile". Mejía no tuvo más que acatar los "encargos especiales" que le asignó AMLO en Coahuila para calmarlo y evitar más fracturas en el partido "guinda".

Nuestros subagentes se preguntan ante lo ambiguo y "nombramiento" de palabra que se le dio para el proyecto de Agua Saludable que, por cierto acaba de revisarlo el presidente, marcha bien y en el caso de la acerera AHMSA que no es otra cosa que su venganza contra su acérrimo enemigo Alonso Ancira, pues como que nada más lo "apapachó" para que dejara de despotricar contra el partido y tomar por asalto la candidatura en enero como estuvo arengando en redes sociales. Hoy sábado que visite Sabinas con su amigo, el zar del carbón, Tony Flores Guerra vamos a ver qué "espejitos" vende.

A propósito de los "morenistas" y los resultados del proceso interno, nuestros subagentes se preguntan quién se quedará con la delegación del Programa Bienestar en Coahuila que tiene al frente al súper delegado Reyes Flores Hurtado, para más señas, el que le puso dedo a Ricardo Mejía Berdeja ante el IEC, que luego resolvió en su contra el Tribunal Electoral, por no respetar la ley en el uso y abuso de recursos, en la instalación de espectaculares, promociones en redes sociales etc., en sus fallidas maniobras para ser candidato. Sus malquerientes dicen que posiblemente saldrá de su zona de confort ya que es suplente del senador Armando Guadiana a quien el pasado jueves el Senado le dio licencia al ser elegido coordinador de los Comités por la Defensa de la Cuarta Transformación. Los rumores apuntan a que podría darse como premio de consolación a Luis Fernando Salazar, porque el que ya se veía ahí, era el expriista becado federal, ahora morenista Shamir Fernández.

El que parece ser que de nueva cuenta se pondrá en modo virólogo y epidemiólogo, es el inquilino del Palacio Rosa. Y es que dicen los agripados subagentes que aunque las cifras de contagios por COVID-19 y la sexta ola que se dice empieza a darse en el país, por estos lares coahuilenses no son alarmantes, lo que ahorita está pegando fuerte son las enfermedades respiratorias, influenza y el virus sincitial. Y aunque ya por decreto se había retirado el uso del cubrebocas obligatorio, también dijo en su momento que se podría dar reversa. Cabe señalar que Tamaulipas y Nuevo León, ya lo hicieron. La próxima semana se analizará si se vuelve a establecer la medida en escuelas y en espacios cerrados y evitar así que la situación de salud se complique. Además, todavía la semana entrante el "Gober" presume agenda pues además, asistirá al Congreso del Estado a sesión solemne y quizá después se ponga en modo navideño.

El espíritu recaudatorio, perdón, navideño, llegó con fuerza al Ayuntamiento de Torreón que le sigue apostando a poner en la espalda de los sufridos contribuyentes todos los aumentos posibles en los servicios pero olvidándose de la calidad y buen trato. Nuestros subagentes que en vez de ponerse en modo paz y felicidad por la temporada, siguen cuestionando el tibio papel de los regidores de todos los partidos, que "sospechosamente" votan a favor, absolutamente todo lo que les ponen enfrente, nos comentan que Torreón fue uno de los municipios que se quiso pasar de listo al enviar su Ley de Ingresos 2023 al Congreso del Estado, con incrementos del 10 por ciento y los "becados" estatales, les dieron marcha atrás a sus pretensiones, ya que los valores no deben ser superiores a los índices inflacionarios que se estima serán ocho por ciento. Así, el incremento en las tasas de los valores catastrales será de cuatro a ocho por ciento y no el 10 como querían. También fijaron la Revisión Vehicular cada seis meses pero se les especificó que fuera anual y tampoco les concedieron aumento. En los adefesios, perdón parquímetros que aún quedan por ahí, le encajaron la uña queriendo cobrar la hora al doble es decir de cuatro pesos a ocho, pero se los dejaron en seis. El servicio de agua potable que brinda Simas subirá un ocho por ciento, no importa que haya ciudadanos que no cuentan con un abasto eficiente y no se diga en las colonias como la Carmen Romano y La Merced II, donde los brotes de aguas negras es la constante. Y aunque ya se frotaban las manos por las multas por alcohol que fijaron con aumento en 100 por ciento, solo lograron el 50 por ciento. Sobre este polémico tema, veremos y diremos.

Del otro lado del Padre Nazas la detención del exdirector "Jesús" adjunto del Sideapa en la pasada administración municipal deja tanto dudas como enseñanzas. Primero: ¿por qué carajos tenían un director adjunto? El hecho de que el director (general) René Galindo, hoy diputado suplente del diputado propietario federal por el Distrito 02, Omar Castañeda, no fuera para nada del agrado de Cuauhtémoc Estrella entonces tesorero municipal y después síndico suplente de Omar Castañeda, no justificaba inventar el puesto de "director adjunto" por ser de todas las confianzas de Estrella "no me ayudes compadre" diría hoy el encarcelado que lastimosamente hasta la pasada administración municipal había tenido una carrera impecable como funcionario de la Comisión Nacional del Agua. "Al perro más flaco se le cargan las pulgas", dijo el morenista Juan Carlos Parga quien casi se rasga las vestiduras a favor de "Ladrillo" que está en la cárcel y en parte tiene razón, porque difícilmente fue el exdirector adjunto del Sideapa quien por la libre tomó la decisión de otorgar una concesión por 30 años (sin que fuera aprobado por el Congreso local) a don Norberto Galindo, amigo de todas las confianzas de la expresidenta municipal y hoy presidenta del Consejo Estatal de Morena, Marina Vitela. Otra duda es ¿Cuánto dinero habrá costado la factibilidad de las obras? ¿Tendría la planta tratadora capacidad para dotar el agua? Dicen las lenguas viperinas que la adjudicación habría sido directa y que habría dos contratos del mismo asunto. ¿Será? Esto apenas empieza. Moraleja: Nunca firmes documentos "indebidos" solo porque te los pide tu mejor amigo o tu jefa… Puede ser que no te visiten en tu celda.