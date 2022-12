Nuestros subagentes que en todo están, nos reportan que por enésima vez, ya empezó la UAdeC con su cantaleta de que no tiene dinero para pagar los aguinaldos y las pensiones de sus trabajadores, por lo que necesita nada más ni nada menos que 480 milloncillos para salir de sus compromisos. Y ooootra vez, el rector Salvador Hernández Vélez, empezó con sus lacrimógenas quejas de que la Federación no lo apoya, de que se desapareció a partir del 2018, una "aportación especial" que se le daba, lo que aunado al apoyo del gobierno del Estado pues le permitía cobrar con singular alegría sus aguinaldos. Pero desde ese año a la fecha, don "Chava" que prefiere dedicarse a sus libros o a sus labores de senderismo allá por Viesca y desde luego, "a la grilla", ni suda ni se abochorna porque se espera al mes de diciembre para retomar el tema y empezar a "presionar", porque en años anteriores le ha funcionado.

Dicen los malpensados subagentes, que hasta parece que azuzan a los trabajadores para que amenacen con manifestarse. Pero echándole un ojo a la abultada nómina de la institución se encontraron con que continúa la misma "fuerza aérea". Los pagos de hasta dos plazas a los maestros, por lo que reclaman doble aguinaldo. "Compensaciones", etc. En suma, en cuatro años, nada ha hecho para solucionar el problema y nada más extiende la mano. No ha cumplido lo que cada año dice, de ajustarse el cinturón y bajarle a los gastos generales, pero nada.

***

En las próximas horas, es decir, puede ser antes del próximo lunes 12 de diciembre, que se le conceda el "milagro" guadalupano al exbebesaurio, subsecretario de Seguridad Pública Federal, ya nada más los jueves, Ricardo Mejía Berdeja, para que se oficialice su imposición, perdón su designación como Coordinador de la transformación. Es lo que ya destinan en su equipo de expriistas, expanistas, udecistas y donde si acaso asoman la cabeza para hacer bola, algunos de los que comenzaron con Morena. De que el "Dedo Presidencial" ya se pronunció ni duda cabe. Nomás falta a ver como se justifica Mario Delgado Carrillo y la Comisión Nacional de Encuestas de los guindas de haber hecho el milagro al subir por los cielos los porcentajes desde el sótano hasta el primer lugar, por encima de Armando Guadiana y Luis Fernando Salazar. Respecto al delegado federal de Bienestar en Coahuila Reyes Flores que durante la semana convocó a un reto a Mejía de no violar la Ley, dicen los subagentes protervos, pero muy bien enterados, que tiene un gordo expediente con fechas y fotografías de las violaciones cometidas por el "ungido" de AMLO y llegado el momento de algo han de servir, porque el primer "revés" del Tribunal para que bajara sus espectaculares y dejara de hacer reuniones, aunque ya fue tardío, provino de sus asesores jurídicos y que esto, apenas comienza. ¿Será?

***

Luego de que el alcalde del calzado mejor lustrado Román Alberto Cepeda, presentó su primer informe en el que pareció referirse a otra ciudad que no es Torreón, anda desatado en su obsesión por participar en la contienda interna de lo que queda del tricolor que utilizará el método por elección directa, en su modalidad de miembros y simpatizantes. Por eso, afanosamente gasta en busca de "rating" nacional en entrevistas con los de la industria de la farándula, las cuales paga para que vengan desde la "capirucha" del esmog a preguntarle por su rutilante gobierno, la transformación que ha logrado y "of-course", por sus aspiraciones políticas de las que dijo "no me quito y si les cala, que se soben", como lo expresó en La Zaga. Además, a la Revista Forbes le declaró que "si los torreonenses deciden, irá por la candidatura para Coahuila". Si no es un secreto que el inquilino del Palacio Rosa tiene a su "delfín" y tanto a empresarios como a las bases y a todo mundo les ha dicho que el "chico maravilla" Manolo Jiménez es "el bueno", porque "don Román" se hace el desentendido y encaprichado, sigue con sus entrevistas nacionales, que nuestros subagentes esperarán pacientemente la información de lo que ha gastado de recursos públicos en su promoción, ya sea por transparencia o de parte de sus patrocinadores privados.

***

Nuestros subagentes aficionados a los universos paralelos, reportan que causó malestar, el desembolso de los dos milloncillos de pesos en la compra de un frágil "pinito navideño" de 15 metros de altura, es decir la mitad del otro de 30 metros que la anterior administración panista rentaba. Dicen los 'grinch' que hay similares, mucho más baratos en tiendas o almacenes de esta ciudad, que se encargan también de la decoración, lo que de paso hubiera beneficiado al comercio local. Resulta que la compra es también de esferas, de alrededor de dos mil 600 metros de luces y series navideñas y estrellas de escarcha, pero de ningún modo justifica el monto del gasto que no se sabe si fue regalado, si se compró por licitación de emergencia o se adquirió "por la libre" a alguna de las empresas "fantasmales", consentidas del Tercer Piso del edificio más caro de la ciudad. Por lo pronto, hoy por la tarde habrá que asistir a la Plaza Mayor al encendido del "encogido" arbolito, emblemático de la Navidad.

***

En una inesperada y sigilosa visita, llegó ayer el "preciso" del Palacio Nacional a Torreón en vuelo comercial. Sin comité de recepción y más bien tratando de pasar inadvertido, descendió del vuelo comercial y se escurrió por la parte de atrás rumbo al aeropuerto privado, donde ya lo esperaban vehículos blindados a bordo de los cuales enfiló rumbo al aeropuerto para dirigirse a Lerdo. A los medios de comunicación ni los volteo a ver; sin embargo, uno de nuestros subagentes disfrazado de mampara de Agua Saludable nos reporta que López Obrador no quiere más retrasos en el proyecto, ya que es uno de los más ambiciosos del norte del país y de pasada le ayuda a sumarle puntos electorales al partido -movimiento que lo llevó al poder-. Los trabajos se tendrán que hacer a marchas forzadas todavía hay mucho que barrer...

***

Del otro lado del Padre Nazas la alcaldesa gomezpalatina, Leticia Herrera Ale, ya anda investigando por la impartición de cursos "Zen" en un esfuerzo por trabajar la virtud de la paciencia y las doctrinas "new age" sostendrían en este caso que alguien que pareciera ayudarle en ese propósito es el regidor morenista, Armando Navarro, quien tiene la habilidad natural de desesperar al propio Job… Aunque eso sí, sin "mala intención". Resulta que en la pasada sesión de Cabildo el representante de la 4T sacó a relucir una queja ciudadana por la construcción de una barda en la calle Mártires, ahí donde está la Central de Abastos, José Rebollo Acosta, zona que los lugareños usan como vía peatonal. Fue por una gestión de la alcaldesa que se pudo conciliar con los particulares contar con un acceso para los quejosos pero eso no convenció a don Armando, quien exigió además de la presencia de los directores (que ya acudieron) y un estudio, por lo que la alcaldesa no dudó en aclarar que "es una propiedad privada, que quede claro". El secretario del Ayuntamiento, Vicente Reyes, recordó que se atendió la petición de Navarro y que los directores ya fueron aunque fue interrumpido por doña Lety con gesto de tedio: "¿Me permiten retirarme?... Porque voy a atender gente", y se retiró del recinto. Por supuesto don Armando insistió hasta desesperar a Reyes y hasta otra regidora. Al calmarse los ánimos refirió: "Es que ustedes son los que hacen el problema". Todo fue "sin querer queriendo".