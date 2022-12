Nuestros subagentes que en todo están menos en misa, nos reportan que se llevaron una tremenda sorpresa en la sesión solemne de cabildo en donde se entregó el primer informe de Gobierno del alcalde mejor boleado de Coahuila, Román Alberto Cepeda, y no fue las caras de desvelo y de susto de los funcionarios municipales que acompañaron al alcalde, sino porque en el pase de lista se apareció y contestó con ronca voz 'presente' el décimo segundo regidor Javier Gómez Ledezma, quien temíamos estuviera ya en la quinta dimensión junto con el aspirante a ser el líder de la Cuarta Transformación en Coahuila, Luis Fernando Salazar. Nadie sabe a ciencia cierta si esté donando a los necesitados su beca en el cabildo, lo cierto es que después de campaña a la alcaldía del Hooligan Lagunero, quien dicen otros de nuestros subagentes, ya le había prometido el puesto de secretario del ayuntamiento, ocupado hoy por doña Natalia Fernández y se quedó como el chinito. ¿Además del pase de lista, habrá otros mecanismos para que los regidores cumplan con su función?

Algo está podrido en Dinamarca, perdón, parece ser que en la Policía Municipal de Torreón. Nuestros subagentes disfrazados de cámara de videovigilancia nos reportan que hasta ahora ni el alcalde del calzado impoluto, Román Alberto Cepeda González que "presumió" en su informe las cuantiosas inversiones que ha realizado en materia de seguridad, como los arcos detectores de metales que los subagentes suponen no los han instalado porque nadie los ha visto, y tampoco el jefe de los polis, César Antonio Perales Esparza han dicho esta boca es mía en los casos de presuntos abusos policiacos cometidos en contra de ciudadanos. Uno es el ocurrido el seis de noviembre y que fue nota en chilangolandia, el del joven que comprobó con videos viralizados, que fue víctima de asalto, agresiones y secuestro por parte de tres elementos de la DSPM que se desplazaban en la patrulla 35206, a los que solamente se les dio "de baja", no se les consignó, y el jefe policiaco se lavó las manos, argumentando que se realizaría una investigación de parte de la Fiscalía. Otro caso fue el de "Carmen" a la que detuvieron junto con su hermano y los polis supuestamente le bajaron una importante cantidad de dinero, se suman más casos de comerciantes de churros, eloteros a los que prácticamente "cazaron" para despojarlos de la venta del día y cuyas situaciones fueron informadas directamente a nuestros subagentes. Raro, ¿o no?

***

Nuestros subagentes disfrazados de cantera del centro histórico 'grafiteada' nos reportan que luego de la marcha que realizó el exbebesaurio y todavía subsecretario de Seguridad Pública -a veces- en la capirucha del pan de pulque y que según sus cuentas en redes sociales fueron algo así como '15 mil gentes gritando a todo pulmón' su nivel de preocupación aumentó y no por la violencia que flagela Zacatecas, pues allá ni voltea, sino por el alto costo que significó para sus patrocinadores, se dice, los conocidos empresarios carboneros Flores Guerra, principales clientes de la CFE. Más allá de los números alegres, otros señalan que con un análisis más realista no se logró la participación esperada, además de prevalecer la desorganización con todo y las pancartas de AMLO como estandarte. Dos días antes, medios regios avecindados en CDMX, le "recetaron" una dosis de realidad, publicando encuestas donde sigue en tercer lugar de preferencia. Y él sabe que con todo y sus discursos "incendiarios" y los emisarios que envía para que lo secunden, "por nosotros no ha quedado" dice en un video que alguien filtró no con "buenas intenciones". Ahí habla de su "estructura", no de Morena. También pidió más apoyo, pese a los "espectaculares, redes sociales, en mensajes de texto, en llamadas que hemos hecho". Se le habrán olvidado al subsecretario las medidas cautelares del INE. Es pregunta.

***

Y siguiendo en los terrenos de la Cuarta Transformación y sus programas clientelares, perdón, los programas sociales estrella de AMLO, como el polémico "Jóvenes Construyendo el Futuro" que recluta, y "beneficia" a jóvenes mayores de 18 años en edad de votar, por fin hubo quienes alzaron la voz para señalar con dedo flamígero el fraude que se agazapa tras este esquema que beneficia hasta a personas fallecidas. Los subagentes nos reportan que el presidente de la Canaco Torreón, Mariano Serna Muñoz, denunció que persiste la opacidad, ni como empresarios han tenido acceso a información sobre cuántos becarios existen y dónde se están capacitando. "Hay miles cobrando, pero "nadie sabe dónde están y qué están haciendo". Ya desde el año pasado lo denunció la Auditoria Superior de la Federación (ASF) que funcionarios públicos se quedaban con las becas y hasta "servidores de la Nación", en tanto que los supuestos becados ni sabían del beneficio.

***

En terrenos de la pobre oposición, nuestros subagentes reportan que los Consejos Políticos Estatales de los tres partidos que se perfilan para irse en alianza PRI-PAN-PRD, ya tuvieron sus respectivos cónclaves y aprobaron sus métodos para seleccionar a quien encabezará la candidatura a gobierno del Estado. El RIP realizará una elección directa entre militantes y simpatizantes y esperará la convocatoria del CEN en donde están a la vista Manolo Jiménez, Román Cepeda y Jericó Abramo. El PAN, en donde Memo Anaya dijo que sí le interesa la contienda, decidió la designación de parte del Consejo y la Dirigencia, pero dará oportunidad de que se presenten precandidatos y por lo que respecta al PRD, tendrá votación del Consejo Político. El paso siguiente sería que se realicen ahora los procesos para presentar el candidato común que les permita hacerle frente a Morena. Por lo pronto, el RIP mostró su músculo el domingo pasado, al sacar a votar a 400 mil entre priistas y simpatizantes, de acuerdo con el reporte de la jornada de votación en todo el Estado, para elegir a 325 Consejeros Políticos Estatales, tres mil 443 Consejeros Políticos Municipales y tres mil 613 Comités Seccionales. ¿Será suficiente para hacerle frente al poderoso arrastre del 'Preciso'?

***

Como que ver las condiciones de inseguridad en las que están Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato, Guerrero y aquí muy cerquita con Zacatecas y las fuertes imágenes de violencia que desde hace meses circulan por todo el país y más allá de nuestras fronteras dada la gran cantidad de zacatecanos que trabajan en los EU, ha tenido fuerte impacto entre la sociedad civil que ya paró las alertas y empieza con movilizaciones ciudadanas para exigir que se mantenga la seguridad en Coahuila. Nuestros subagentes que se acuerdan de las balaceras que se registraron en la entidad y no las quieren de vuelta, dicen que va tomando fuerza el movimiento "Yo Sí", que quiere juntar 300 mil firmas ciudadanas para exigir a los futuros candidatos al gobierno estatal y a los legisladores, para que se comprometan a mantener la seguridad que hoy se tiene. Y como no quieren "ocurrencias" ni promesas, pedirán propuestas concretas y hasta el cómo lo harán, porque ya se sabe que cuando andan en campaña, todo es poesía.

***

Uno de nuestros subagentes ahora disfrazado de chamorro adobado en la botana, considera que el relevo en la dirigencia sindical de la Sección 35 del SNTE y de las demás secciones del gremio como sería la Sección 38 y la 5 del SNTE, es un laboratorio político electoral, que será un aviso de los posibles resultados de la contienda para gubernatura de Coahuila del año 2023, las manos de políticos están metidas, desde mucho antes, basta recordar que el inquilino del Palacio Rosa se tomó hasta fotografías con el que consideran es su gallo, nos referimos a Abel Aguirre, quien encabeza la planilla blanca naranja, que dentro de su historial nunca se le ha visto agarrar el gis y tiene años disque sirviendo a los maestros, pero en realidad se ha dedicado a hacer negocios con plazas y trámites que deben ser gratuitos. La contienda dice nuestro subagente parece competencia porque hay seis planillas; pero lo cierto es que todo se reduce a dos proyectos, el de Abel Aguirre y un grupo de planillas que funcionan como paleros para dividir la votación de las bases magisteriales, nos referimos a los candidatos como Javier Cordero Salazar, Gerardo Alba, Mario Hernández, Arturo Díaz y finalmente la planilla rebelde de Adán Baqueiro, vinculada a la izquierdosa magisterial. Un examen complicado para los 20 mil maestros.