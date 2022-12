Quizá porque no hay diputados locales de Morena en Coahuila que sirvan -políticamente a los fines de la 4T- es que el "ungido" de Palacio Nacional a gobernar Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja, se decantó por el diputado expanista Rodolfo Walss Aureoles para hacer "ruido" en la "capirucha" del pan de pulque. Como los diputados morenistas: Lizbeth, Francisco Javier, Laura o Teresa no tienen nada malo que decir de la administración estatal actual, resurgió de nuevo el perfil "rijoso" de Walss quien tuitea a favor de Mejía y contra Riquelme cada vez que puede mientras que Mejía le devuelve el favor en sus redes sociales. Así, igual que el "Pollo Algodonero" es otro motivo para acudir al estadio de la Revolución durante un partido de béisbol, Walss es otro motivo para ver sus mas recientes participaciones: ¿Cuántos días a la semana acostumbra beber bebidas alcohólicas? preguntó Walss al secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes, recientemente. El secretario, quien no pudo evitar sonreír en la sesión, contestó sinceramente: "Todo depende", diciéndole que el cuestionamiento estaba en el ámbito personal pero que "un día de estos lo invito". Lo anterior preocupó a varios pues Walss no necesita mucho... No vaya a ser, ya lo conocen queridos lectores.

Aunque ya desde hace varios meses aspirantes al proceso electoral 2023, sobre todo de Morena, abiertamente han realizado promoción personal con nombre y apellido, por todo el Estado, con espectaculares, encuestas, publicaciones en sus redes sociales, volanteo, calcomanías, reuniones y ahora hasta marchas como la de mañana domingo; hasta ahora el IEC asusta "con el petate del muerto". Dicen nuestros protervos subagentes que la autoridad electoral aclaró que pueden pronunciarse sobre sus aspiraciones, pero no hacer propaganda, según el Consejero presidente Rodrigo Paredes. Una declaración totalmente rebasada, a un mes del inicio del proceso electoral en Coahuila; el órgano electoral jura y perjura que arriesgan su registro los "adelantados", precisamente por actos anticipados de campaña y pudieran rechazarles su solicitud de registro. ¿Será cierto?Nuestros subagentes amantes de las redes sociales se preguntan, a quién estará dedicado el video de Reyes Flores Hurtado, una de las cuatro 'taparroscas' de Coahuila. Que apenas asomó la cabeza en la anticipada campaña y "golpeteo" que se traen los 'morenazos de fuego', quizá porque él no tiene los padrinos financieros como otros. El rapero de "Los Tres Reyes" publicó que él, sí es congruente y valiente, porque en su momento y mientras "vivía y dormía en Coahuila al igual que ahora", acusó a los anteriores gobiernos estatales (estando en funciones), de hacer "travesuras", y denunció la operación de grupos criminales bajo su amparo. Será que está dedicado al aspirante que ni vive ni duerme en Coahuila y al que de repasón le dice que está desfasado en sus reciclados señalamientos. Es pregunta.

***

Más allá de los mensajes: "que nada ni nadie divida a Coahuila", "aquí sí, la ley es la ley" y "los logros son de todos" con significado directo para sus malquerientes, en ecos del Quinto Informe del inquilino del Palacio Rosa, varios detalles llamaron la atención: No hubo representante del gobierno federal, pero fue contundente el agradecimiento de "el Gober" al Ejército Mexicano y a la Guardia Nacional, cuyos mandos regionales estuvieron en lugares distinguidos. De los exgobernadores solo asistió Rogelio Montemayor Seguy y destacaron en primera fila los ya casi aliancistas del PRI, Rodrigo Fuentes, del PAN Elisa Maldonado, del PRD Mary Telma Guajardo y hasta José Refugio Sandoval del Partido Verde estuvo al lado, lo que levantó algunas suspicacias. El alcalde de Torreón Román Alberto Cepeda y el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez tuvieron asientos contiguos y Jericó Abramo Masso recibió la mención para todos los becados federales coahuilenses. Fue evidente la presencia de representantes empresariales laguneros, entre ellos Fernando Alanís, Eduardo Murra, Rafael Rebollar así como dirigentes de las principales cámaras y no se diga de la Región Sureste. Alcaldes, hasta de otros partidos como el panista de Monclova Mario Dávila y la de UDC-Morena Tania Flores de Múzquiz. Así que, de que la alianza va, va…

***

Nuestros insidiosos subagentes nos reportan que en el edificio más caro de la ciudad, andan intranquilos, muy nerviosos, revise y revise documentos. Pero no es porque el próximo lunes el alcalde del calzado bien lustrado Román Alberto Cepeda González rendirá su primer informe, donde Natalia Fernández no deja de meter mano, minimizando el trabajo de la secretaria técnica Angelina García. La realidad es que en el tercer piso, ya tronaron "como ejote", pues les llegaron las primeras observaciones de la Auditoría Superior del Estado, ASE, que por más de un mes, auditores de ese organismo revisor, se instalaron ahí de tiempo completo, casi con casas de campaña y sus lupas en mano. Dicen los subagentes expertos en análisis de datos que son tres rubros los que apenas saltaron. Las compras de pinturas, las adquisiciones a empresas "fantasmales" y supuestas compras -de más- de material de construcción, en la Dirección de Obras Públicas, donde como no hay control de la cantidad que se adquiere para las "obritas" y reparaciones que se hacen en placitas y otros espacios públicos, todo lo que sobra, dicen, va a parar a bodegas particulares de ciertos funcionarios y que los subagentes ya traen en la mira. Y eso que todavía la ASE no revisa las compras que se hicieron de los uniformes policiacos "de lujo", las cámaras de videovigilancia y recientemente los chalecos para los polis municipales.

***

Los que están que echan chispas son los del Mando Especial en La Laguna. Nuestros subagentes disfrazados de cámaras de videovigilancia nos comentan que ya los alcaldes no se toman en serio las reuniones y ya ni sonríen para la foto porque no van, ayer sólo estuvo Miguel Ángel Ramírez López de Matamoros, a pesar de que en la reunión estuvieron presentes las fiscalías de ambos estados con la presencia de Gerardo Márquez, fiscal de Coahuila y el vicefiscal de Durango, Francisco Ángeles Zapata. Así es la importancia que le dan a la seguridad en La Laguna, hasta que se les descomponga y se despierten.

***

Del otro lado del Padre Nazas siguen en campaña los "aspiracionistas" a dirigentes del PAN en el estado de Durango. Por una parte Gerardo Galaviz, un "gallo" afín a las huestes del exgobernador Aispuro y quien sigue sumando adeptos aunque todos del equipo del "Güero" con el eslogan de "recuperemos al PAN" y considerando las últimas tundas que han recibido quizá anda necesitando oxígeno en la sala de recuperación. Su contrincante, Mario Salazar, sigue enfocándose en giras por diferentes partes del Estado para convencer a la militancia con su eslogan "aquí todos cabemos", algo que ya en la práctica y viniendo del exsecretario general del partido en la entidad es difícil de creer, viendo el antecedente de los candidatos donde aparecen las mismas caras. A lo que queda del PAN le sirve de consuelo que al menos siguen teniendo más representatividad (hasta ahora) que el PRI en la Cámara de Diputados donde el blanquiazul tiene 115 diputados (un 23 por ciento de la Cámara) contra los 69 del PRI (un 13.8 por ciento) mientras que en el Senado de la República tienen 20 representantes (un 15.75 por ciento) contra 13 del PRI (un 10.24 por ciento) así es que muchos sueñan desde ya con ser parte de esos órganos, un futuro que además no se ve fácil pues Morena tiene mas del 40 por ciento en ambas cámaras. Soñar no cuesta nada.