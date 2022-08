Te pareces tanto a mí... Que no puedes engañarme, diría el Divo de Juárez al ver las semejanzas entre las prácticas del viejo régimen PRI y las del partido Morena de Mario Delgado que quedaron en evidencia en la pasada elección de los congresistas nacionales para el partido del Presidente. Los conocidos "izquierdosos" y "AMLOVERS" de toda la vida (al menos los de hace 22 años) se quejaron amargamente de que desde que les abrieron la puerta grande a los expriístas en el partido guinda apropiándose no solo de la Dirigencia Nacional sino de las dirigencias estatales y las mejores posiciones y candidaturas resulta que la Cuarta Transformación ya parece algo así como el Frankenstein de Mary Shelley pero hecho con despojos de lo que militaba en el Tricolor…

Quién sabe qué elección vio o le reportaron al "preciso" del Palacio Nacional pero la que se presentó en todo el país estuvo llena de inconformidades de los propios "morenos" y no por ideologías políticas (lo que sería un debate normal de las diferentes tribus) sino por la imposición de los expriístas como congresistas robándoles ya todos los espacios y haciéndolos a un lado. Lo anterior detonó en quema de boletas, acarreo de votantes, compra de votos, urnas "embarazadas", hechos violentos y toda clase de tropelías documentadas el pasado sábado y domingo. Los subagentes disfrazados de morenistas ignorados en los listados reportaron que en Francisco I. Madero y San Pedro la operación la manejó el alcalde Jonathan Ávalos Rodríguez y el diputado federal reelecto por el Distrito 2, Francisco Javier Borrego Adame. En Gómez Palacio se reventó el proceso y no se les dejó votar a los contrarios de la fallida candidata al gobierno estatal Marina Vitela, quien sí será congresista y pudo acomodar a su sobrino Yahir en la fórmula gracias al interés (económico) que demostraron cientos de acarreados que fueron a votar hasta Bermejillo cuando no pudieron hacerlo en Gómez.

***

El que fue objeto de una letanía de insultos como "esquirol", "títere", "candidato a modo", "simulador" y otras linduras nada más por encabezar las encuestas fue el senador taurino, Armando Guadiana Tijerina, quien cometió el pecado de ser el mejor posicionado entre las "taparroscas" morenistas de Coahuila de cara al 2023 aunque no le guste a los seguidores del expriísta Mejía Berdeja y a los del expanista Luis Fernando Salazar. Por lo que se ve, se harán polvo dentro del proceso interno para elegir al defensor de los programas de la 4T. Mientras tanto el más que chido Luis Fernando Salazar disfruta posando para sus redes sociales con su Fuerza Social, es decir, nadando de muertito, mientras sube la marea. Por cierto, el que expresó todas las linduras en contra del bigotón que nunca lo verán sin sombrero es quien se encuentra en el tercer lugar de las preferencias, el subsecretario de Seguridad Federal (de lunes a viernes).

***

Otro que en estos momentos ni suda ni se abochorna (aunque debería) es el inquilino del Palacio Rosa. Como lo suyo no es salir de vacaciones, y menos con una elección como la del 2023 en puerta, se la pasó arrastrando el lápiz para el arranque de la nueva temporada del programa "Mejora Coahuila" ahora bajo el lema de "Mejorando Ando" y que el lunes inició en La Laguna y hoy miércoles hará lo mismo en el sureste; Todo sea para favorecer a su Delfín Manolo Jiménez. El "Gober" de Coahuila inauguró el viernes pasado junto con los directivos de HISUN Motors la planta ensambladora de vehículos deportivos motorizados todo terreno allá en la "capirucha" del pan de pulque. Como Riquelme es fan de los deportes extremos, el próximo viernes cuatro piloteará en el arranque de la carrera internacional Coahuila 1000. El deportivo evento en el que don Miguel manejará "rápido y furioso" tendrá tres banderazos de salida y uno de ellos lo dará aquí en Torreón. La industria del turismo es otra de las ollas que tiene en la estufa, es el impulso a los "Pueblos Mágicos" que el gobierno federal espera, al parecer, que se conviertan en algo así como pueblos fantasma.

***

Nuestros subagentes que deambulan por los pasillos del edificio más caro de la ciudad, se alarmaron la semana pasada porque creyeron que había sucedido alguna contingencia, cuando varios funcionarios y funcionarias, ya identificados como el "Grupo Román", fueron citados a reunión urgente por el alcalde mejor lustrado. Con papel y pluma se dirigieron raudos al séptimo piso. Dicen los que estuvieron que se quedaron perplejos ante el reclamo de don Román por los resultados de 12 encuestas que colocaron al secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez, como el mejor posicionado para ser candidato por el PRI o en alianza tutti frutti PRI-PAN-PRD al 2023. Mortificado, dicen, no solo descalificó los números sino que puso a trabajar a sus funcionarios en acciones que sirvan para "mejorar" su imagen (ojalá que sea haciendo bien su trabajo) y no solo promoviendo su acicalada imagen de la cual ya tenemos un recuerdo en revistas que guardan su club de fans, pues el buen juez por su casa empieza. Sus malquerientes, por otro lado, aseguran que don Román no quiere ninguna sombra para los programas sociales municipales, de manera que los guarda celosamente incluso para con quienes están detrás de "Mejorando Ando", es decir, anda cada quien por su lado.

***

Y por esos mismos lares pero en la zona de la Tesorería Municipal, nuestros subagentes que no descansan, prefirieron no salir de vacaciones para echarse un clavado a la sagrada nómina del municipio de Torreón y ya sacaron interesantes "detalles" financieros al compararla con lo que les dejó la anterior administración en el famoso "Capítulo 1000". Por lo pronto, se mostraron preocupados por los estados financieros de estos primeros seis meses del año que marcan una clara tendencia a la alza de algo así como un 300% ante un aumento en los sueldos e incremento en la cifra de trabajadores, a causa de las hermanas, hermanos, hijos, tíos, nueras de funcionarios que se colaron en la nómina. Hay un rubro en el que los números, dicen, están "raros" y es en la nómina de la Dirección de Seguridad Pública Municipal donde nos aseguran que hay varias sorpresas. Pero ya veremos y diremos.

***

Del otro lado del Padre Nazas, los protervos subagentes disfrazados de auditores aseguran que como son más los rencores sembrados por los funcionarios actuales y exfuncionarios que las buenas obras ejecutadas por la actual Administración Municipal de Gómez Palacio se esperan otras sorpresas en estos días. Algo por lo que se caracteriza la Administración de doña Marina Vitela es por unir a varios frentes pero en su contra, gracias a que varios de sus directores le hicieron más daño que aportaciones valiosas y hacer un buen gobierno (lo que habría sido una fabulosa plataforma para su proyecto) y además el primero de alternancia y así lo denotan algunas de las tristes encuestas sobre percepción ciudadana en el perímetro Lavín. Aseguran los que saben que los funcionarios entrantes ya están preparando una "bomba" para con los salientes que cuentan las malas lenguas que se olvidaron de aquello de no robar, ni mentir al pueblo pues varios (y varias) se sirvieron con la cuchara grande y ya andan repartiendo culpas de los dineros que iban a parar a varias manos del séquito mas cercano de la expresidenta. Dicen que doña Lety Herrera se cobrará una a una las denostaciones y exhibidas para su persona que procuró el gobierno municipal saliente.