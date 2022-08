El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, advirtió que el Gobierno federal buscará "estrangular" a la entidad durante el resto de este 2022 y 2023, esto debido a la cercanía de las elecciones para elegir al próximo encargado del Gobierno Estatal, maniobra que (afirmó) se ha presentado de forma recurrente en otras entidades que han tenido elecciones estatales, con lo que se busca favorecer de alguna forma a Morena.

Riquelme Solís fue cuestionado respecto a sus expectativas presupuestales de parte del Gobierno Federal, contestó en un sentido negativo y señalando que no espera que a Coahuila se le favorezca con alguna variación a la alza en participaciones, tampoco con proyectos de obra pública de alto calado y que signifiquen una mejora en la competitividad de la entidad; por el contrario dijo que espera una maniobra en el sentido contrario, de forma que se pueda "estrangular" o "asfixiar" financieramente al estado y se evite favorecer al gobierno a su cargo.

Dijo que en ese sentido buscarán hacerle frente a la situación con "disciplina financiera" y recursos propios, generando además proyectos de obra pública que mantengan la inercia de mejora a la competitividad y atracción de nuevas inversiones en general.

"Ya no espero nada para lo que me resta de mi gobierno, menos para 2023, ha mostrado el Gobierno Federal (que) asfixian a los estados que tienen elecciones, pues como tenemos elecciones estoy seguro que van a querer estrangular a Coahuila, pero ya no estamos esperando más que nuestras participaciones, de ahí en más, si logramos o al menos dejo muy bien encaminados los proyectos por asociación público privada, que incluso se tendrían que pagar hasta 2 años después del próximo gobierno, serían los libramientos del Corredor Económico del Norte, toda la parte de la región Centro y así dejar los otros listos con la ampliación de la aduana de Piedras Negras y la remodelación que en su momento se hizo de Acuña... A base de disciplina financiera mi gobierno tiene que terminar los proyectos que están en marcha, sobre todo cumplir compromisos en 2023".

Señaló Riquelme que en ese último punto la prioridad será el pago de las prestaciones y derechos a jubilados, así como los aguinaldos de los trabajadores que pertenecen al aparato de la burocracia en la entidad, de forma que no se tengan mayores imprevistos en el cierre de su periodo de gobierno, a finales de 2023.