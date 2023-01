'Vamos a ser una banda diferente en el futuro', Foo Fighters sobre la ausencia de Taylor Hawkins

A principios de este 2022, la legendaria banda de rock Foo Fighters sufrió uno de los golpes más fuertes cuando se dio a conocer la muerte de Taylor Hawkins, su baterista, a causa de una sobredosis.

Hawkins, junto con sus compañeros, se encontraba de gira en la ciudad de Colombia. El cuerpo del músico, de 50 años, fue encontrado sin vida en hotel de Bogotá, donde se había presentado horas antes.

Desde entonces, la agrupación se ha tomado su tiempo para sanar y rendirle tributo a su compañero y amigo, sin embargo, hasta ahora su futuro dentro de la música parecía ser incierto.

A través de su cuenta oficial de Instagram, los Foo Fighters compartieron un post en donde no solo reflexionaron sobre lo que ha significado el 2022 para ellos, también rompieron el silencio sobre su nueva etapa, ahora sin Taylor.

"Mientras nos despedimos del año más difícil y trágico que nuestra banda haya conocido, recordamos lo agradecidos que estamos por las personas que amamos y por los seres queridos que ya no están con nosotros", se lee en el escrito.

La banda también explicó que en su trayectoria de más de 27 años han creado un vínculo especial, pues mientras se han convertido en un escape para sus seguidores, ellos son la fuerza que los impulsa a salir adelante.

Es por ello que, a pesar de su pérdida, continuarán su camino en los escenarios, como una banda diferente: "Sin Taylor, nunca nos hubiéramos convertido en la banda que éramos, y sin Taylor, sabemos que vamos a ser una banda diferente en el futuro".

Aunque no dieron más detalles sobre su regreso, muchos de los usuarios se emocionaron por sus palabras y reaccionaron con mensajes de apoyo y solidaridad hacia sus ídolos: "No puedo esperar a verlos de nuevo", "Estoy llorando al leer esto. Los amamos chicos y como ustedes, nosotros también extrañamos a Taylor", "No puedo expresar lo que esto significa para mi, gracias por todo", "Agradecido por escuchar que continuarán adelante, gracias", "Temí que este comunicado anunciara su separación, me ha resultado reconfortante ver que no es así. Estaremos siempre con Foo y con Taylor", son solo algunos de los comentarios que pueden leerse.

Para finalizar con el comunicado, los intérpretes de Best of you detallaron que esperan reunirse algún día con Hawkins, pero mientras eso sucede su música continuará sonando.