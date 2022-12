Un empresario no puede ser presidente de México: López Obrador

Tras asegurar que la transformación del país va a continuar en el próximo sexenio, el presidente Andrés Manuel López afirmó que rumbo a la competencia para las elecciones presidenciales de 2024, más vale la experiencia que ser artista o empresario.

"No cualquiera puede gobernar a México, no es cosa de que hay un hombre muy famoso, una mujer muy famosa porque sale en la televisión, porque es conductora de televisión, de radio, un actor, un cómico muy conocido, un deportista famoso, un intelectual de renombre, un científico. No, este oficio requiere de experiencia, de entrega, desde luego de principios de ideales", apuntó.

López Obrador advirtió que un empresario multimillonario no puede ser presidente, porque no es lo mismo administrar una empresa que administrar un país.

"Puede haber gente con muchísimo dinero y además también, como lo he repetido, muchos tienen dinero porque lo han hecho con esfuerzo con trabajo y de conformidad con la ley y merecen respeto, y no todo el que tiene es malvado, pero pueden tener mucho dinero porque también se puede dar el caso de que a un multimillonario famoso lo encampanen, lo sonsaquen y le digan: tú puedes ser presidente si tienes dinero, además de ser conocido. No, ah, eres exitoso en tus empresas, sí, puede ser, pero una cosa es la administración privada y otra cosa es la administración pública", enfatizó.

Pide a Morena apoyar encuestas

Dijo que las reglas en Morena para la sucesión presidencial están claras, por lo todos los integrantes del Movimiento apoyarán a quien gane la encuesta y obtenga la candidatura presidencial para el proceso electoral de 2024.

En su conferencia de prensa matutina, en Villahermosa, Tabasco, el mandatario reiteró que Morena no se va a dividir por la competencia interna rumbo a los comicios presidenciales.

"Va a ser el pueblo el que va a decidir, vamos a cerrar filas y se van a quedar con las ganas nuestros adversarios de vernos divididos, porque la transformación va a continuar", sentenció.