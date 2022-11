¿Tu pareja revisa tu celular? Encuesta revela lo 'tóxicos' que son los mexicanos

La compañía de seguridad digital y privacidad, Avast publicó recientemente los resultados de una encuesta realizada a mil mexicanos, preguntando a quienes se encuentran en una relación, si alguna vez habían accedido al teléfono de sus parejas.

Los resultados revelan que más de dos tercios (61% hombres vs. 72% mujeres) han entrado al teléfono de su pareja, y de ellos, 6 de cada 10 (58%) personas lo hicieron sin permiso (49% hombres vs. 65% mujeres).

A pesar de esto, más de dos tercios (77%) de mexicanos que han revisado el teléfono de su pareja están de acuerdo en que no tienen derecho a acceder al dispositivo de la misma sin permiso.

"Ninguna forma de espionaje (conocido como snooping) es aceptable, cualquier acceso no deseado es una violación de la privacidad", dijo Javier Rincón, director regional en LatAm para Avast.

De los mexicanos que accedieron al dispositivo de su pareja, más de un tercio lo hizo por curiosidad. Otro 8% quería verificar dónde había estado físicamente su pareja en un momento y lugar determinados y el 7% lo hizo para instalar una aplicación sin el conocimiento de su pareja.

Estos números pueden parecer bajos, pero pueden plantear un problema importante, psicológica e incluso físicamente, para las personas afectadas que fueron espiadas".

Las razones que la gente dio para espiar en los dispositivos de sus parejas fueron desde sospechas de infidelidad hasta simplemente curiosidad:

"El derecho a la privacidad o la intimidad se aplica de la misma forma en el entorno físico que en el digital y hay que respetarlo. Tenemos derecho a la no intromisión de externos en nuestro espacio personal.

En las parejas está muy normalizado revisar los mensajes, pero si no hay consentimiento estamos hablando de violencia, no es normal ni está bien, la privacidad sirve para descubrir la identidad de género, tendencia políticas o religiosas, por ejemplo.

"Tenemos derecho a ese espacio personal para desarrollarnos sin la injerencia de externos", dijo Grecia Macías, abogada de R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales.

Dos de cada cinco parejas pelearon por algo que descubrieron en el teléfono de su pareja

33 % de los mexicanos que espiaron, encontraron evidencia de que sus parejas estaban ocultando algo. Dos de cada cinco encuestados admitieron haber peleado por algo descubierto en el teléfono de su pareja.

Las galerías de fotos y videos fueron las más visitadas (50%), seguidas de las plataformas de redes sociales como Facebook o Instagram (46%) y las aplicaciones de mensajes de texto (40%).

No todas las personas que revisaron el dispositivo de sus parejas tuvieron que hacerlo furtivamente; El 36% conocía el código de acceso de su pareja porque la misma se las dio en el pasado, mientras que un tercio no la necesitó porque el teléfono de su pareja no estaba protegido por alguna contraseña.

El 19 % memorizó la contraseña de su pareja, el 6% engañó a su pareja para que desbloqueara su teléfono y pudiera acceder y el 4% usó la huella digital de su pareja mientras dormían para desbloquear su teléfono o similar.

Javier Rincón proporciona los siguientes consejos para protegerlos dispositivos móviles del espionaje no deseado: Los códigos de acceso, los patrones y la biometría son como un candado y una llave para teléfonos inteligentes, protegen los teléfonos de que entre cualquier persona que tenga en sus manos el dispositivo, incluidas las parejas románticas.

Agrega una capa adicional de protección a las aplicaciones al requerir un pin, un código de acceso o un biométrico para acceder a ciertas aplicaciones. Por ejemplo, Avast Mobile Security incluye una función de bloqueo de aplicaciones que permite a los usuarios proteger las aplicaciones con datos confidenciales.

Las aplicaciones de seguridad, como Avast Mobile Security, detectarán aplicaciones como stalkerware y ayudarán a los usuarios a eliminarlas, en caso de que se hayan instalado sin permiso. La encuesta se realizó del 27 de enero de 2022 al 21 de febrero de 2022 entre mil mexicanos. El panel en línea fue proporcionado por Dynata.