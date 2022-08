Tribunal Electoral resuelve que AMLO vulneró equidad en elecciones de Hidalgo

El presidente Andrés Manuel López Obrador vulneró la equidad, neutralidad e imparcialidad en la contienda de Hidalgo por sus comentarios contra la entonces candidata de Va por México, Carolina Viggiano, resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Por unanimidad de votos, la Sala Superior modificó la sentencia del Tribunal de Hidalgo que en primera instancia determinó que el presidente no había vulnerado el principio de neutralidad.

El proyecto del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón apunta que estas expresiones "se presume que tuvieron un grado de impacto o incidencia en la elección para la renovación de la gubernatura, pues se suscitaron durante el desarrollo de las campañas".

Por tanto, se exhorta al Presidente de la República a que se abstenga de reiterar conductas como las denunciadas y que mantenga una postura neutral durante el desarrollo de las elecciones.

El pasado 25 de abril, el mandatario señaló en su conferencia mañanera que la candidata de la alianza PRI-PAN-PRD en Hidalgo quería quitar la pensión de adultos mayores. Sin embargo, más tarde Carolina Viggiano aclaró que fue un video sacado de contexto.

"No me extraña de que hay que quitar las pensiones a los adultos mayores. Fue sincera, porque también cuando se estableció de que iba a convertirse en un derecho constitucional la pensión para adultos mayores, todos los del PAN votaron en contra, pero no me extraña porque para ellos eso es populismo, paternalismo", dijo el presidente López Obrador.

Por estos hechos, los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) presentaron una denuncia contra el mandatario por estas declaraciones.

El Tribunal local "determinó indebidamente que dichas manifestaciones no implicaron una crítica hacia la candidata y que tampoco incidieron en los procesos electorales para la renovación de la gubernatura del estado de Hidalgo".