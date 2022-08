Transportistas exigen pago al Ayuntamiento

Transportistas que prestan servicios de recolección de escombro al Ayuntamiento de Gómez Palacio no han recibido el pago por los servicios realizados desde marzo de este año, por lo que ayer viernes realizaron una protesta pública en la calle Guanaceví, del Parque Industrial, donde se encuentra la bodega de servicios públicos conocida como "Tepepan".

Los inconformes atravesaron sus camiones en el acceso a la bodega donde se guardan unidades de servicios públicos como una medida de presión para hacerse escuchar ya que en varias ocasiones han pedido que se les pague sin obtener respuesta favorable.

Jesús Hurtado, uno de los choferes afectados por la falta de pago de sus servicios, dijo que al menos cuatro de ellos están solicitando el pago atrasado de un trabajo que se realizó en los centros de acopio en Gómez Palacio; dicho trabajo consistió en retirar escombro y ramas de los centros de acopio del refugio y del estadio.

Eran cuatro camiones los que se movían diariamente para recolectar este escombro y basura con capacidad de 14 metros cúbicos. Son alrededor de $ 250 mil pesos lo que se les debe desde finales de febrero y principios de marzo.

Se trata de operadores particulares contratados por el Ayuntamiento para prestar el servicio los que están molestos. Hurtado mencionó que ya varias veces les han dicho que van a gestionar para conseguir el pago pero este no se libera y por lo cual realizar esta medida presión.

Temen que ante el cambio de administración municipal, lo cual ocurrirá el día último de este mes, ya no les paguen.

Leopoldo Jiménez Mercado, director de Servicios Públicos Municipales, reconoció el adeudo que tiene el Ayuntamiento con los choferes.

"Estos transportistas son gente que nos prestó un servicio para hacer el retiro de sólidos urbanos, escombro y ramas del centro de transferencia de El Consuelo como del centro de transferencia del estadio Rosa Laguna y de diferentes puntos de la ciudad y se realizó hace ya meses y efectivamente se adeuda", dijo.

Mencionó que el Municipio se ha visto afectado por la retención de participaciones federales que ha hecho el Estado, por lo cual no han tenido suficiente liquidez.

"Me comentan el tesorero y la presidenta municipal que estuvieron en Durango y les prometieron un depósito hoy (ayer) viernes; me indican que de ser así hoy mismo se les paga. Me piden que actualicen sus facturas y que anexamos nuevamente la documentación soporte como bitácoras, fotografías, etcétera y ahorita estamos negociando con ellos y ojalá que sea posible que ya se les pague", dijo Jiménez.

Comentó que ya hicieron la solicitud de que les permitan mover los camiones del acceso de la bodega de Tepepan.

El bloqueo inició del acceso de la puerta inició pasadas las 8 de la mañana, por lo que la mayoría de los vehículos ya habían salido.

Los vehículos que están adentro son de Parques y Jardines, Servicios Eléctricos y Mantenimiento Urbano. "Entiendo su preocupación por el cambio de administración", dijo el director de Servicios Públicos.

