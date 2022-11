Trabajadores temen por su empleo en Dinamita

Pese a haber logrado que la planta Chemours anunciara su retiro de la zona de Dinamita -y con ello que se perdiera una considerable inversión- ahora tanto el Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, como la CNTE, han tomado otra bandera para "hacer ruido", dicen los lugareños, y tener así otro motivo de bloqueos en la zona. Aseguran que actores políticos de Morena estarían financiando el movimiento, que está afectando a los trabajadores (locales) de empresas de origen extranjero, que además son las únicas fuentes de empleo en la zona.

Recientemente trabajadores de estas empresas, localizadas en el sector rural de Dinamita, en Gómez Palacio, se manifestaron junto con habitantes de la referida población y comunidades aledañas en contra de los efectos del plantón permanente que mantienen los integrantes del Frente, mismo que ha afectado a no menos de 500 familias de esa área.

En una manifestación efectuada en la carretera a Dinamita, miembros del sindicato de trabajadores de la empresa Dyno Nobel externaron su preocupación y temor por el riesgo que enfrentan en sus empleos, ya que los diferentes bloqueos que vienen protagonizando quienes se oponían a la instalación de una fábrica de cianuro de sodio, que hace mucho tiempo renunció a seguir adelante con su proyecto, continúa afectando su economía como población y pone en riesgo sus fuentes de empleo.

Rogelio Carlos Rodríguez, representantes del Sindicato de Trabajadores Industriales de Dinamita, les reconoció su derecho de expresión, pero lo que piden es que el gobierno ya arregle esa situación, pues ya se perdió un importante contrato y en consecuencia 100 empleos eventuales en la empresa para la que laboran y, de continuar los bloqueos, más plazas de trabajo están en riesgo.

AFECTADOS

Los trabajadores de la empresa Austin, del Grupo Reverte, y de Tecnobrick S.A. de C.V., afirmaron que de manera recurrente se ven afectados por los activistas instalados en un campamento que ya no tiene razón de ser, pues cada día no trabajado es día que no se les paga, en la lógica de que cada paro productivo en sus centros de trabajo asciende a miles de dólares.

En sentido semejante se manifestaron pequeños propietarios de terrenos en el área, uno de ellos, Juan Manuel Valdés, quien se dijo despojado de parte de sus tierras y víctima de amenaza y actos vandálicos de parte de quienes participan en el plantón, hechos que ha denunciado y que siguen impunes.

Al señalar que son gente del mismo pueblo las que afectan a sus vecinos, Dora Elia Ibarra, dijo: "nos afectan mucho cada que hacen esos paros, porque las personas que tienen tienda, no las dejan entrar ni salir. El pueblo está secuestrado por ellos, así nos sentimos", afirmó.

Tras hacer patente su malestar por los actos de quienes mantienen el campamento de vigilancia a las instalaciones de Chemours (en proceso de desmantelamiento), trabajadores y vecinos insistieron en la necesidad de que las autoridades competentes resuelvan la situación, aclarando que se trató de una manifestación pacífica y sin afanes de confrontación.

LO QUE DICE EL FRENTE Y LA CNTE

Tanto el Movimiento Magisterial y Popular de La Laguna CNTE, como el Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida, el Territorio y El Agua responsabilizaron mediante un comunicado oficial a los gobiernos federal, estatal y municipal por "incitar a la violencia, sacando a los obreros a confrontar al Frente… Haciéndolos responsables de cualquier situación que ponga en riesgo la integridad y vida de los participantes del Frente", cita el comunicado.

También exigieron que se desmantele de inmediato la empresa Chemours, que además nunca llegó a operar.