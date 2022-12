Torreón exigirá casco a motociclistas o se les retirará su unidad

Van por campaña para obligar a motociclistas a portar casco, pues de 7 defunciones por accidentes viales que han ocurrido en este mes, más de la mitad han sido viajeros de estas unidades.

A partir de esta semana, se les retirará el vehículo y se resguardará en Tránsito hasta que comprueben que ya cuentan con el elemento de seguridad.

Los integrantes del Consejo Consultivo de Vialidad de Torreón, preocupados por los saldos de las defunciones por hechos viales que se han presentado en el mes de diciembre, han pedido que los elementos de Tránsito y Vialidad sean más "intensos" y menos tolerantes en la aplicación de los operativos dirigidos específicamente a los motociclistas.

También proponen el lanzamiento de una campaña denominada "Sin casco no viajas", de modo que buscan invitar a bajar del vehículo a quienes no porten este elemento de seguridad, que es obligado.

Luis Morales Cortés, director de Vialidad y Movilidad Urbana, recordó que en meses anteriores se hizo una campaña de información y socialización sobre la importancia del uso del casco, lo que permitió obtener una estadística de que, entre 350 motociclistas que se detectaron en los diferentes filtros, el 90 por ciento llevaba casco, pero solamente el conductor, el pasajero no.

"El pasajero siempre queda en un segundo plano", advirtió.

Morales Cortés refirió que iniciando el año hubo un despunte en el número de muertes de motociclistas en accidentes viales y en noviembre empató con los automovilistas, pero en diciembre nuevamente subió, con un total de 14 hechos de este tipo.

Dijo que el número de motocicletas ha crecido exponencialmente en la ciudad hasta en un 600 por ciento, del 2019 a la fecha, por lo que "no es que veamos más motos, es que sí hay más motos en Torreón".

OPERATIVOS

En este sentido, señaló que ya se aplican sanciones en los operativos, pues se revisan placas, licencia y casco. El director de Vialidad y Movilidad Urbana dijo que si no cuentan con los dos primeros, se ha pedido que les lleven alguna garantía para no retirarles la motocicleta, pero con el casco no se puede solamente expedir la boleta de infracción y dejar que siga su marcha.

"Si no traes casco, sí va la sanción y te vamos a retirar el vehículo, y te lo vamos a condicionar", expuso, "no se va a cobrar los mil, dos mil o tres mil pesos de la multa, pero si con eso puedes adquirir tu casco, qué prefieres: pagar por recuperar tu moto, por infringir el reglamento, o invertir en el casco, que es un elemento de seguridad obligado y es a donde va esta campaña".

Indicó que el Consejo de Vialidad se ha ofrecido como observador en esta campaña, que inició este jueves con el aval ciudadano.