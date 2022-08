Toman protesta a integrantes del Observatorio de Mujeres Impulsoras en Matamoros

Se tomó protesta a integrantes del Observatorio de Mujeres Impulsoras del municipio de Matamoros, el primer proyecto de esta naturaleza que se constituye en Coahuila.

Lo integran; Diana Paloma Rodríguez Zavala, del colectivo Fuerza Mujeres, Deisy Carolina Ramírez González de Madres Poderosas, María Auxiliadora de Santiago, maestra retirada, la psicóloga Itzi Elena Arellano, Gloria Cecilia Rueda, secretaria de la Unión de Productores y Hortalizas de Matamoros, Gabriela Maili García. representante de las mujeres del Gobierno Municipal y Diana Denisse Dueñes, maestra de inglés y quien recientemente obtuvo la presea Mujer Maravilla, reconocimiento que otorgó el Ayuntamiento por su contribución al desarrollo del municipio.

(Foto: MARY VÁZQUEZ / EL SIGLO DE TORREÓN)

La titular de la Instancia de la Mujer, Rosa Elia Vielma Castro explicó que, al crear el observatorio, se establecen principios y criterios que desde la perspectiva de género oriente las políticas públicas para reconocer, promover proteger y garantizar los derechos de las mujeres en competencia del Gobierno Municipal, mediante la participación de ciudadanos que vigilan el desempeño de la Instancia de la Mujer en sus funciones, cuya función es promover la aplicación de todas las medidas destinadas a erradicar la violencia contra las mujeres.

“Las mujeres hemos sido un grupo históricamente discriminado, cada una de las que aquí presentes hemos vivido y enfrentado adversidades en cualquier ámbito de nuestra vida por el simple hecho de ser mujeres, en este contexto todo trabajo o acción encaminado a cerrar las brechas de género, a generar oportunidades y avances para las mujeres es un logro muy grande por eso formar parte de este observatorio es para mí una oportunidad de ser la voz de otras mujeres, reconozco la iniciativa de este Gobierno y al alcalde por fomentar la participación ciudadana en especial por escuchar las necesidades de las mujeres”, expresó Deisy Carolina Ramírez del colectivo Madres Poderosas.

Aprovechó su intervención en el evento de toma de protesta para preguntarle directamente al alcalde Miguel Ángel Ramírez López, si realmente se les dará ese alcance de voz que necesitan y que no solo quede en palabras: ¡Queremos hechos que no haya agresor dentro de sus filas! exclamó.

En tanto que el presidente municipal pidió a las integrantes del observatorio que le den el beneficio de la duda y que entre sociedad y gobierno, promuevan una cultura de participación ciudadana, en un tema tan delicado como es el de los derechos de las mujeres.

“No quiero que me pase lo que pasó en Oaxaca, en donde una detención terminó con una muerte, yo no quiero que me pase eso, mi visión es precisamente lo que nosotros como sociedad matamorense busquemos, estemos brindando qué es lo que debemos de hacer y qué no debemos de hacer como Gobierno, pero sobre todo qué podemos construir juntos para mejorar los derechos de las mujeres”.