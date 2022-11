Tom Holland selló su amor y le regaló una argolla heredada a Zendaya

Aunque las muestras de amor públicas entre Tom Holland y Zendaya son contadas, debido a que mantienen su relación de la forma más privada posible, la química que los une es innegable, pues antes de emprender una historia como pareja, los protagonistas de "Spider-man" cimentaron su vínculo en una solidaria amistad y, lo que ahora se convirtió en romance, ha sido sellado con un anillo que demuestra el compromiso que existe entre los dos. Te contamos la historia.

Fue en julio de 2016 que, por primera vez, los nombres de Holland y Zendaya fueron relacionados, pues fue en esa época cuando se confirmó que se convertirían en los protagonistas de "Spider-Man: Homecoming", motivo por lo que se convirtió en una costumbre ver fotografías de ambos en sus perfiles de Instagram, aunque en esa época todo parecía resumirse a ámbitos laborales.

Sin embargo, un año más tarde, cuando la cinta se estrenaba, comenzaron a circular los primeros rumores de que estaban juntos en una relación, la cual traspasaba el romance de la pantalla entre Peter Parker y MJ. En esa época, también se aseguró que ya habían emprendido sus primeras vacaciones juntos, debido a que, entre los dos, existía mucha química, pues contaban con un sentido del humor parecido.

Y aunque para el ojo público, entre Tom y Zendaya había más que una amistad, ellos no perdían la oportunidad de hablar acerca de su amistad para los medios de comunicación. En julio de 2017, Tom Holland dijo a "Variety" que la actriz, que en esas épocas ya era muy conocida, lo ayudaba a sobrellevar los efectos secundarios de la fama.

Pese a que más de una persona deseaba ver a los actores emprender una relación real, ellos no dieron su brazo a torcer y seguían presentados como amigos, halagándose en sus cuentas de Instagram y apoyándose en alfombras rojas y en los proyectos alternos a la franquicia de Marvel. Hasta que en 2019, los fans conmocionaron con el primer beso que Peter y MJ se dieron en la segunda entrega de "Spider-Man: Far From Home".

De acuerdo con "People", luego de eso, los fans de Holland y Zendaya tuvieron que esperar dos años más para que ocurriese lo inevitable, que la pareja confirmara su relación, aunque más que confirmarla, tuvieron que aceptarla públicamente, pues fue un paparazzi el que captó cuando se encuentran besándose dentro de un automóvil, durante julio de 2021.

A partir de ese momento, la pareja comenzó a hacer más abierta y compartir fotografías en sus redes sociales en fechas o eventos importantes, como en sus cumpleaños o por el logro de algún proyecto, y cuando se les ha preguntado del motivo del porqué callaron por tanto tiempo, ambos han coincidido al señalar que les gusta mantener en perfil bajo su vida personal, por lo que no haber hablado de su relación antes no significaba que la ocultasen.

Resignados a que unas fotografías no les habían dejado más remedio que vivir su amor frente a las cámaras, las muestras de afecto fueron en aumento, a tal grado de que un buen día, el dedo meñique de Tom Holland dejó de lucir adornado con la argolla de oro que, desde que comenzó su carrera, utilizaba, pues le había sido heredada por sus abuelos, como una reliquia familiar de gran significado sentimental.

Pero eso no fue lo que más sorprendo, pues el anillo no desapareció, sino que ahora era usado por una nueva dueña, ya que Holland se lo entregó a Zendaya, como lo que se ha sugerido es una muestra de que su compromiso y su amor por ella es real. En recientes apariciones, la actriz de 26 años siempre porta la argolla, como ocurrió en septiembre de 2022, cuando se centraban festejando el aniversario de la joven.