Tenoch Huerta podría ir por su primer Oscar

El 2023 podría ser el año de Tenoch Huerta, luego de que el actor logrará llegar a Hollywood gracias a su personaje de Namor en la cinta "Black Panther: Wakanda Forever", ahora podría ir a la conquista de su primer Oscar.

El trabajo de Huerta en la cinta de Marvel le ha valido muy buenos comentarios por parte de la crítica especializada, algo que le ha jugado a favor; sin embargo, este factor podría ser determinante para que el mexicano llegue hasta la ceremonia de premiación de La Academia estadounidense, pues ha trascendido que ya fue considerando por Disney para competir por la estatuilla para Mejor actor de reparto.

Faltando varias semanas para que se den a conocer las nominaciones para la 95 entrega de los Oscar, los estudios ya comenzaron con su campaña para lograr que cintas como "Ámsterdam", "Avatar: The way of Wather", "Doctor Strange in the Multiverse of madness" y la secuela de "Black Panther" sean tomadas en cuenta en las diferentes ternas.

En este sentido, se está proponiendo el nombre de Tenoch para ser nominado en la categoría de Mejor actor de reparto, aunque la última palabra todavía no está dicha.

La noticia fue a dada a conocer por el propio actor, quien a través de sus redes sociales publicó la lista de candidatos de Disney para esta próxima entrega.

Si bien Huerta tiene muchas posibilidades, el camino no es nada fácil, pues en la misma categoría están proponiendo nombres de la talla de Robert de Niro, Remi Maleck, Stephen Lang y Benedict Wong.