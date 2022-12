Tendrá Municipio dos semanas de vacaciones

A partir de este miércoles 21 de enero el personal sindicalizado y de confianza en el municipio de Viesca tomará un periodo de vacaciones, se confirmó en la sesión de Cabildo celebrada el pasado martes.

Se especificó que regresarán el 3 de enero, aunque se definirán los roles de trabajo de dependencias como el Departamento de Limpieza, por el tema de la recolección de basura, del área de Salud, pues se cuenta con una ambulancia para el traslado de enfermos y en Seguridad Pública, por la vigilancia.

"Vamos a checar cómo vamos va a estar con el tema de la Policía porque no vamos a dejar al municipio y a los de Salud para las ambulancias y lo poco que tenemos en infraestructura no se quede solo, dejar guardias, porque son fechas altas y hay que cuidar que no se disparen los índices delictivos y también ver la manera de organizarnos en el Departamento de Limpieza por la recolección de la basura".