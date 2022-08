Sube uso de motos ...y de accidentes

El uso de motocicleta se ha incrementado considerablemente por diversos factores, entre ellos, que se convirtieron en un medio de trabajo para los choferes de aplicación que entregan alimentos, de 774 motos que había en 2017, en 2018 se elevó a 5 mil 921 registradas en Torreón, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El aumento superior al 650 por ciento en el número de motocicletas en Torreón coincide con el 'boom' de las plataformas digitales de entrega a domicilio, que comenzaron a brindar el servicio en esta ciudad en 2018, se convirtieron entonces en una alternativa de empleo para jóvenes y muchos estudiantes, quienes buscaron hacerse de una moto, incluso sin tener experiencia en el manejo de un vehículo o sin contar con su documentación completa.

"Por eso hoy la principal problemática es el motociclista, porque luego la agarra cualquier persona, sin capacitación, sin conocimiento, están al alcance de menores de edad y son los que luego andan participando en accidentes y fallecen", dijo Luis Alberto Morales Cortés, titular de la Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana.

El número de motocicletas en Torreón continuó en aumento en el periodo de la pandemia, con la mayor demanda del servicio para llevar. De acuerdo al Inegi, subió a 6 mil 929 en 2019 y en 2020 ya eran 8 mil 479, con tendencia al alza. No obstante, en 2019 sólo hubo un motociclista fallecido en hechos viales, la cifra subió a 4 en 2020 y en este año han sido 9.

Morales Cortés explicó que en lo que va del 2022, se han registrado 17 hechos de tránsito con consecuencias fatales, 9 de ellos han sido motociclistas, lo que significa un 53 por ciento. Indicó que la proliferación de motocicletas como sistema de transporte se ha dado por su bajo costo y forma de comercialización, que permite al comprador pagarla en cuotas.

El funcionario señaló que menos del 25 por ciento de las defunciones han ocurrido por factor de estado de ebriedad del responsable y donde participen vehículos automotores, salvo la de mediados de febrero, donde falleció el chofer de un taxi y su pasajera, luego en abril un taxista en Revolución y Dalias, el último incidente fue en Matamoros y calle 38, a mitad de mayo.

"Es decir, los únicos accidentes donde han fallecido personas, que iban en vehículo automotor, dos ocurrieron de noche, otro de día, en los tres accidentes con cuatro fallecidos hubo alcohol, pero en todos los demás no", comentó, "lo que tenemos ahorita como problemática, en un 53 por ciento, es la muerte de los motociclistas, por eso estamos haciendo campañas perfiladas principalmente para ellos".

SIN PRECAUCIÓN

En las calles de Torreón es común observar a motociclistas que circulan sin precaución, a exceso de velocidad, entre los vehículos, en sentido contrario, por la banqueta o que llevan más de dos pasajeros, incluso menores de edad que conducen.

El Municipio realiza un operativo de apercibimiento para que circulen de manera responsable. De 100 apercibimientos realizados, 12% no portaban casco, 67% no tenían placas, 13 las tenían vencidas, 48% no tenían licencia de conducir. Morales dijo que se ha capacitado y certificado a siete generaciones de repartidores de aplicación y ya arrancó el octavo taller.