Sorprende sismo al embajador Ken Salazar

"En Colorado no se sienten temblores", aseguró el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, tras ser sorprendido en el Senado por el sismo de 7.7 cuando se encontraba en plena reunión privada con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, y escuchó la alerta sísmica.

Ambos salieron del recinto de Reforma y París, en la zona centro de la Ciudad de México, junto con el resto de las personas que se encontraban dentro del inmueble, y en el trayecto a la calle comenzaron a sentir el movimiento telúrico.

Ya en el arroyo vehicular sobre el Paseo de la Reforma, el diplomático estadunidense confesó que nunca había sentido un temblor.

"Nunca, es la primera vez", comentó ante los medios de comunicación que le pidieron hablara sobre esta experiencia.

"En Colorado no hay sismos, entonces no los conocemos de dónde vengo yo, en Colorado no, en San Francisco sí, pero de dónde vengo yo, no, y nunca había visto yo los semáforos o lo edificios como hacen así (mueve su mano derecha oscilante). Pero ya sé que si algo me toca aquí me vengo aquí con ustedes (los senadores)", afirmó, provocando la risa de los legisladores que lo escuchaban.

-¿Ya se curó de espanto?, preguntó al embajador un reportero.

"No me espanté, porque sé que había muy buena protección. Entonces, me cuidaron bien, aquí estoy en el sol, este día muy bonito aquí en México", respondió con una sonrisa para luego preguntar a los reporteros: "¿Ustedes se espantaron?".

El senador Monreal Ávila señaló que cuando se escuchó la alerta sísmica iniciaban la reunión previa a la sesión de las comisiones de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores América del Norte, programada para la una de la tarde de este lunes.

"Estábamos conversando apenas él (el embajador Salazar) yo, Gina (Cruz) y Héctor (Vasconcelos), teníamos reunión de trabajo con el embajador, pero creía que era otro simulacro. No, era real, es increíble que en tres ocasiones, tres 19 de septiembre tiembla. Casi a la misma hora que hace cinco años, yo era delegado y más o menos a esta hora", recordó el líder de los senadores morenistas.

"Dice Ken, 'ya me voy a mi casa y me voy a esconder'", bromeó el legislador zacatecano.

"Es mi cumpleaños", subrayó.

"Un tequila para el senador", pidió entre risas el diplomático.