Sin dinero, sucursales del Banco de Bienestar en Lerdo

La falta de dinero en cajeros automáticos y de personal en las ventanillas del Banco del Bienestar, ubicado sobre el bulevar Miguel Alemán en el municipio de Lerdo, generó ayer la molestia de un gran número de personas de la tercera edad, que este miércoles acudieron a cobrar la pensión que les otorga de forma bimestral el Gobierno de México. Tampoco había efectivo en la sucursal ubicada sobre la calle Matamoros de Ciudad Jardín,

A las afueras del banco se hicieron dos filas. La de la derecha, en la que se repartieron 100 fichas para atender en una sola ventanilla a la población adulta mayor que quería disponer del dinero en efectivo. Entre los requisitos para poder ser atendidos, estaba contar con su identificación oficial y copias de su Tarjeta Bienestar.

En la hilera de la izquierda, se formaron todas aquellas personas que no alcanzaron número y que tenían la esperanza de que se insertara más dinero al cajero para poder extraer el recurso, que en esta ocasión corresponde al bimestre septiembre-octubre y que es por concepto de 3 mil 850 pesos.

Había personas de los municipios de Gómez Palacio y Lerdo. Algunos llegaron desde Estación Noé, Sapioriz, La Goma, La Torreña y Villa Juárez.

"Hay una sola caja en donde está la gerente despachando para todos, en el cajero no hay dinero desde ayer y acá a la vuelta hay otro cajero del Bienestar y tampoco hay dinero, ahorita dieron un número y llegó hasta el 100 y aún así hay gente formada y luego hay gente que hizo el intento en el cajero y se tragó la tarjeta", dijo un hombre que no quiso revelar su nombre, pero que se encontraba en la fila.

Hay que recordar que desde el pasado lunes 5 de septiembre, la Secretaría de Bienestar inició la dispersión del recurso a quienes cobran con tarjetas bancarias. Personal de vigilancia del lugar explicó a los quejosos que el lunes se terminó el dinero del cajero automático a las 10:00 horas y ayer martes, a las 10:40 horas.

"Peje, vea cómo estamos, es mucha molestia para uno. Antes cobrábamos en cualquier cajero de cualquier banco, aunque nos quiten un poco de dinero (comisión), pero pues ya no hacemos la fila todo el día.

Me vine como a las 9 de la mañana y ya me duele la espalda porque me caí hace días, mejor nos hubiera dejado cobrar donde pudiéramos o que abran más cajeros. Yo al peje lo bendigo, él dice que oremos por él y pues sí oramos, pero que también no nos haga esto, verdad, que abra el que está en Gómez, ahí por Abastos", dijo la señora Rosa, residente del municipio de Gómez Palacio y con 67 años de edad.

Finalmente y al no alcanzar ficha ni dinero en el cajero automático, la mujer decidió retirarse del lugar y volver este jueves a cobrar su pensión para el Bienestar.

Recurso

Sucursales sin efectivo.

* El pasado lunes 5 de septiembre, la Secretaría de Bienestar inició la dispersión del recurso a personas adultas mayores que cobran a través de tarjetas bancarias.

* En Lerdo el Banco del Bienestar se localiza sobre el bulevar Miguel Alemán. Aquí hay un cajero automático y otro más sobre la calle Matamoros.

* Ayer ninguno tenía dinero, por lo que muchas personas de la tercera edad no pudieron cobrar su pensión.

* El recurso es de 3 mil 850 pesos correspondientes al bimestre septiembre-octubre.