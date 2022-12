Sin contaminación en medicamentos relacionados a casos de meningitis en Durango

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) dio a conocer los resultados del estudio técnico realizado a los medicamentos relacionados en los casos de meningitis; no encontraron presencia del hongo en los medicamentos.

Los estudios fueron realizados en el Laboratorio Nacional de Referencia de esta agencia sanitaria, el CCAYAC.

En un comunicado, la Cofepris nacional señaló que en la solicitud de autoridades de salud del estado de Durango, en el Laboratorio Nacional de Referencia se recibieron muestras de medicamentos y muestras de dispositivos médicos, cuyos primeros resultados han sido entregados a las propias autoridades de la entidad.

"Los análisis se han realizado siguiendo métodos farmacopeicos para las pruebas de esterilidad, identidad y valoración, priorizando los análisis microbiológicos, derivado de la cantidad de muestras recibidas y la asociación con posible agente causal.

"Así también, se realizó para algunas muestras de medicamentos, la prueba de PCR (siglas en inglés de "reacción en cadena de la polimerasa) para la búsqueda de Fusarium solani", especifica el comunicado.

Las muestras analizadas al medicamento manifiestan que: "Dentro de Especificación en todas las pruebas y se entrega como resultado que no se detectó la presencia de Fusarium solani (el hongo que provocó la meningitis) en las muestras de medicamentos analizadas en las cuales se realizó la prueba de PCR".

TRASLADAN A PACIENTE CON MENINGITIS A CDMX

La mañana de ayer jueves fue trasladada para su atención, una de las pacientes con meningitis que estaban en el Hospital 450, a la Ciudad de México, al Instituto Nacional de Neurología, informó el gobernador Esteban Villegas Villarreal, quien refirió que también se mantiene contacto con la familia del niño que fue trasladado a los Estados Unidos.

Expuso que este fue el primer niño con meningitis del que se tuvo registro por lo que se hizo un protocolo; y dio a conocer que ya hay un segundo niño internado por sospecha de meningitis.

"Tenemos un niño ahorita en el materno-infantil que tiene algunos síntomas, más bien se internó por unos laboratorios que se hicieron, aunque el líquido salió negativo y la PCR también, estamos dándole el monitoreo", externó.

También este segundo niño internado es de siete años de edad y aclaró que el comportamiento de la enfermedad es distinto en adultos que en niños.

Asimismo, se refirió a la investigación que está en curso, la cual también fue retomada en la conferencia matutina del Gobierno Federal donde se mencionó que los presuntos responsables están prófugos.

"Fue lamentable porque nadie ha dicho que sí son culpables o no, tiene que haber un juicio y tienen oportunidad de defenderse, pero bueno ya solos se hicieron del delito, entonces ya están buscados en todo el país e incluso en otros países", manifestó.

Por lo que confió que pronto habrá resultados de la investigación.

Y dijo que no se pueden descartar otras líneas de investigación ya que en los cultivos que se hicieron en los medicamentos no salió nada positivo, "pero no quiere decir que no vayan a seguir investigando esto".

Agregó que son estudios largos e inclusive algunos se mandaron a Estados Unidos a analizarse pero enfatizó que no habrá carpetazo.