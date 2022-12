'Si usa el nombre de José José le cobro', le advierte Anel Noreña a su hija Marysol

Anel Noreña y su hija Marysol Sosa están distanciadas desde hace tiempo, la exesposa de José José dice que prefiere pensar que su hija está de viaje, para así no ponerse tan triste porque asegura, no sabe nada de ella, pero eso sí, amenaza que si se le ocurre lanzar un producto con el nombre del cantante, tendrá que pagarle lo que marca la ley.

"Parte de mi herencia, es la marca, el nombre y todo lo que conlleva, ella no me ha dicho nada, pero no sé nada de ella; pero yo creo que se va a meter en un problema porque el nombre es mío", afirmó en entrevista con Maxine Woodside.

Anel, como beneficiaria del testamento del Príncipe de la Canción, asegura que como su hija ha dicho que su familia son su esposo y sus hijos, y que a ella, su madre, la considera sólo como un familiar, entonces tendrá que cobrarle lo que corresponda si es que se le ocurre lanzar un producto con el nombre de José José, así lo reveló.

"Como familia no pasa nada, pero si no, le voy a tener que cobrar como a la demás gente que le he cobrado si utiliza el nombre de El Príncipe José José o cualquier cosa parecida porque mías son las marcas; si ella insiste con que ya no soy su familia, que soy su familiar, pues también su papá es su familiar", dijo tajante.

Actualmente, no existe una buena relación entre Anel, José Joel y Marysol. Instagram Anel Noreña.

¿Un tequila con el nombre de José José?

Ante la falsa versión de que Marysol Sosa sacaría un tequila con el nombre de José José, Anel se mostró muy molesta porque afirma que el alcohol les "arruinó la vida", y propuso que un perfume sería una mejor idea.

"Si quiere agarrar el nombre de José José para hacer un tequila, primero no quiero que salga un tequila, por qué no inventa un perfume, algo bonito, su papá tuvo 500 botellas de perfume alrededor de él, que invente un perfume, pero alcohol no", recalcó.

Anel afirmó que pasará Navidad con su hijo José Joel, con quien sí tiene una buena relación, mientras que sobre Marysol, dice que prefiere pensar que anda en Europa con su esposo y sus dos hijos.

Sosa, dijo a "Venga la Alegría" que hace tiempo alguien tuvo un acercamiento con ella para proponerle lo del lanzamiento de la bebida alcohólica con el nombre de su padre, pero ella rechazó la idea, y afirmó que nunca sacaría un producto alcohólico con el nombre de José José.