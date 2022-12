Señalan carencias en Hospital General

Daniel tuvo un accidente y fue ingresado el pasado lunes al Hospital General de Torreón. Desde entonces, la pareja del paciente, de muy bajos recursos económicos, ha tenido que buscar la manera de conseguir dinero porque diariamente le están pidiendo que surta una receta médica en la que aparece la denominación genérica, la presentación y la cantidad.

Algunos medicamentos que les han solicitado en la clínica son ceftriaxona y paracetamol para uso hospitalario, entre otros.

"La primera vez me gasté 170 pesos, la segunda vez 235 y luego ayer fueron 170 otra vez. El lunes, un conocido de mi esposo me dio 100 pesos y yo traía otros 100. Ahorita me faltaba la ceftriaxona y una señora que conocí aquí en el hospital y que tiene a su familiar internado me dio 100 pesos para completar, me da vergüenza y todo por no tener para comprarle un medicamento", dijo la joven mujer y rompió en llanto.

La familia de un niño de 9 años que fue hospitalizado el lunes 19 de diciembre por la noche debido a un cuadro de anemia, informó que en tres días ya habían desembolsado unos 1,500 pesos. Al igual que Daniel y su esposa, también son usuarios de un nivel socioeconómico bajo y sin régimen de seguridad social.

"Aquí hay más requisitos que en el seguro. Incluso mandamos a un muchacho a comprar el medicamento y nos estaba diciendo que si estaba embarazada la persona que tenía (hospitalizada), le digo 'no, es una criatura' y me dice 'es que esto que te están pidiendo es para gente de embarazo, o sea están pidiendo medicamento que no es para él, sino para otra gente'.

A nosotros no nos han dado receta, nada más es un papelito donde nos están pidiendo el medicamento inyectable y sueros", dijo el abuelo del menor que prefirió no revelar su identidad.

PERSONAL SEÑALA CARENCIAS

Esta semana, el personal de salud de la institución se quejó de atender a la población con faltantes de insumos y medicamentos. No tienen punzocat (catéter intravenoso periférico empleado para la transfusión de diferentes soluciones, medicamentos y transfusiones sanguíneas), soluciones fisiológicas, Hartmann, glucosadas, venopack, jeringas de 3, 5 y 10 ml, jeringas para la aplicación de insulina, omeprazol y ketorolaco. Tampoco tenían antibióticos, bultos quirúrgicos y medicamentos de alto costo como propofol, fentanilo, y midazolam.

A finales de 2021, la Secretaría de Salud de Coahuila atribuyó el desabasto al bajo porcentaje de surtimiento de medicamentos por parte del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

El titular de la dependencia, Roberto Bernal, declaró que el estado, con recursos propios estaba realizando compras con proveedores locales.

En su momento, José Manuel Riveroll Duarte, secretario general de la Sección 87 del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) en La Laguna, admitió que había ocasiones en que el personal de salud ayudaba a la población abierta con algunos insumos, a fin de mejorar la calidad del servicio médico a los usuarios.

Destacó la buena actitud de los trabajadores y trabajadoras y reconoció que hay insumos y medicamentos que sí se cargan directamente a los familiares de los pacientes.

Esta semana, el líder sindical dijo que "si estuvimos durante todo el año con carencias, imagínese al terminar el año, donde ya los presupuestos se acabaron y se tiene que empezar el presupuesto del siguiente año, es el pan nuestro de cada día.

Aquí yo le doy muchísima responsabilidad al gobierno federal también, no quiero yo descargar a nadie la responsabilidad que se tiene, porque al final de cuentas pues estamos en una función, pero por ejemplo, todas las reducciones, todas esos recortes a los presupuestos, esa insensibilidad que también ha mostrado los recortes al presupuesto en salud misma el gobierno federal, no tienen precedentes".

Es importante recordar que esta problemática no es nueva en el Hospital General de Torreón, tanto en sus viejas como en las nuevas instalaciones. Antes de que entrara en funciones el Insabi, por varios años y en la gestión del exgobernador Rubén Moreira, esta situación fue atribuida a los procesos de licitación que realizaba la Secretaría de Finanzas del estado, encargada de administrar los recursos que la federación enviaba. La mayor parte del sexenio de Rubén Moreira, el surtimiento no rebasó el 30 por ciento.