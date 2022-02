Ayuntamiento de Lerdo seguirá vertiendo agua negra al canal Santa Rosa-Tlahualilo

En sesión de Cabildo, el regidor panista Ángel Luna, cuestionó al Ayuntamiento de Lerdo que se sigan vertiendo aguas negras dentro del canal Santa Rosa-Tlahualilo.

El alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, justificó la acción, que además se contrapone a diferentes normas en materia de medio ambiente y saneamiento, asegurando que el Municipio no tiene recursos para arreglar el problema de fondo.

Como El Siglo de Torreón informó, ni una semana permaneció "sellada" la tubería que se encuentra sobre el canal Santa Rosa - Tlahualilo en Lerdo, pues se siguen vertiendo aguas negras, ocasionando un gran foco de infección para cientos de familias de 10 a 12 colonias cercanas.

Fue el titular de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coprised) en la región Laguna, Jesús Rentería Maldonado, quien acompañado por uno de los inspectores, realizó un recorrido por el lugar, ubicado frente a la colonia Francisco Villa, tras la serie de quejas en las que denunciaban que seguían las aguas negras en el canal, ahí comprobó lo denunciado.

Fue el 27 de enero que, junto con autoridades de Sapal y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se selló la tubería, que según Rentería "no tiene ni razón de existir", pero bastaron unos días para que se abriera nuevamente para verter aguas negras en el canal, el cual también es utilizado como un gran depósito de desecho.

SE VIOLA EL DERECHO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO

"Me parece que estamos violando el derecho humano que tienen las personas, no solamente al agua potable sino al saneamiento y me refiero al problema que tenemos en el sur de la ciudad, en donde se sigue presentando la descarga de aguas negras en el canal Santa Rosa-Tlahualilo y luego recorren toda la ciudad todas esas aguas negras, con el consecuente problema de salubridad y yo sí quisiera que se formara una comisión, porque ya pasó toda la administración y no tenemos una solución al mismo", dijo Luna. Del tiradero de aguas negras, el alcalde Homero Martínez, explicó que se puso una válvula y a los 3 días ya la habían robado. También dijo que se presentó una propuesta de un colector ante la CAED en la propuesta de obra de este año 2022. "Ustedes lo saben, hay que cambiar el colector, traemos brotes a la altura de la termoeléctrica de Villa Juárez y en La Curva del Centauro", dijo.

Mencionó que se requieren de 55 millones de pesos para hacer ese trabajo "y el municipio no tiene, recibimos 30 millones de pesos para el Fondo de Infraestructura y no traemos dinero para poder aterrizar una obra de esa magnitud", acotó.

Luna mencionó: "Entiendo que los recursos son limitados, eso es cierto, sin embargo este es un problema que cada vez se hace más grande y creo que la ciudadanía no se merece que pasen las aguas negras por en medio de la ciudad", señaló.