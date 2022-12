'¡Se parece más a Lucia Méndez!', le llueven críticas a la figura de cera de Galilea Montijo

La conductora Galilea Montijo cumplió uno de sus más grandes sueños al revelar la figura de cera en la quedó inmortalizada y que será exhibida en un popular museo de la Ciudad de México.

Para este momento tan especial, la artista estuvo acompañada de su familia y varios de sus amigos más cercanos, incluso, se emocionó tanto que al borde de las lágrimas reconoció que para ella era algo muy importante: "Aquí van a venir algún día mis bisnietos, mis tatara tatara tatara nietos que nunca me conocieron y probablemente me van a ver sin botox", declaró sonriente.

Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas, pues los usuarios de redes sociales ya han empezado a reaccionar a la figura de cera de la presentadora de "Hoy" y hasta le han encontrado gran parecido, pero con otras celebridades.

A través de Twitter los seguidores de la también actriz aseguraron que en realidad la figura no tiene mucho que ver con Montijo; sin embargo es una copia exacta de la cantante Lucía Méndez:

"Que padre que Galilea fue a conducir el evento de la presentación de la estatua de Lucía Méndez", "Se parece poquito a Lucia Leticia Méndez Pérez", "Esa figura es como la hija entre un trio hecho por Lucia Méndez, Gloria Trevi y Marisol González, la comentarista de deportes", "No manches pensé que era Galilea con la figura de Lucía Méndez", "Parece más Lucía Méndez que Galilea la verdad", son sólo algunos comentarios que se pueden leer.

Por si fuera poco hay quienes consideran que la carrera de Gali no es tan importante en el mundo del espectáculo como para hacerla merecedora de una figura de cera; aunque también muchos de sus fans salieron a su defensa y dejaron claro que todo se lo ha ido ganando con su esfuerzo:

"Lo triste es que ya cualquier persona de la farándula puede tener su figura, no sé en qué se basen para hacerlas, pero la realidad es que hay actrices o personas con más carrera", "Latinos siendo latinos, por eso no hay progreso. No soy mexicano pero me sentiría orgulloso que uno de los míos llegara hasta ahí", "Sea lo que sea es un icono de la televisión mexicana", "Gali es la mejor y más famosa conductora de televisión", "Honor a quien honor merece", agregaron.