Se arma la bronca entre Paco Villa y David Faitelson

Vaya pleitazo que se armó en las redes sociales entre Paco Villa y David Faitelson.

El narrador de TUDN respondió a una polémica publicación que hace algún tiempo hizo él mismo donde se disculpaba por una crítica al América, misma que fue recordada en horas pasadas por el periodista de ESPN.

"TBT de martes y todo un monumento a la libertad periodística y a la credibilidad del periodista", escribió Faitelson junto a la captura de pantalla de dicha publicación de Villa.

Y la respuesta no tardó, Villa explotó contra Faitelson y le dijo lo siguiente: "Y aún así, jamás me senté en las oficinas del América como tú lo hiciste en las del Veracruz y Morelia. Jamás me sentaron para insultarme como lo reconociste. Y jamás me escucharás hablar mal de mis compañeros del gremio para vender mi producto. Pinche escoria".

Entonces Faitelson volvió contestó: ""¿Pinche escoria?"…No, te equivocas Paco_Villa_, no nos insultemos. Es indudable que el nivel del debate o de la discusión ha bajado. Lamento mucho que sea así porqué te considero, a pesar de nuestras diferencias de opinión, un narrador respetable. Buenas noches…".

Y Villa añadió: "Por si no lo sabes Faitelson_ESPN, Escoria: Sustancia vítrea que sobrenada en el crisol de los hornos de fundir metales, y procede de la parte menos pura de estos unida con las gangas y fundentes. Cosa vil y de ninguna estimación. En eso te has convertido".