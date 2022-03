Se agudiza falta de agua en colonias de Torreón

Se aceleran situaciones como la baja presión o el desabasto de agua potable en diversas colonias de Torreón, esta semana fueron vecinos de La Vencedora, López Portillo, Antigua Aceitera, así como de la Ampliación La Rosita quienes informaron sobre la falta de líquido.

Este miércoles El Siglo de Torreón realizó un recorrido en calles de la colonia López Portillo, en prácticamente todas las viviendas de la calle San Juan se informó sobre baja presión o desabasto desde hace unas tres semanas, lo que ha obligado a los pobladores a llenar garrafones en máquinas expendedoras de agua potable, así como de almacenar el poco líquido que cae de las tuberías en las noches.

Señalan que desde la semana pasada comenzó a bajar el suministro de agua potable

Fue el caso del señor Alejandro Martínez, quien mostró en su patio cinco cubetas con agua que pudo llenar desde las 9 de la noche del martes y hasta la mañana del miércoles, para las 11:00 horas el agua dejó de salir de las tuberías definitivamente.

"Estamos lavando a mano, la lavadora ya mejor la tapamos, el baño pues lo tenemos que usar, pero tenemos que estar llenando las tinas para tener algo, no gastar ahí en la máquina... A veces tenemos, a veces muy poquito y luego nada", lamentó el habitante de la colonia López Portillo.

En la colonia Antigua Aceitera también se viven situaciones similares, así lo manifestaron vecinos de la calle Segunda y avenida Primera, quienes afirman que conforme pasan las semanas se extienden los lapsos del día sin agua en lo absoluto.

Señalan que de no solucionarse en el corto plazo, habrán de montar protestas y hasta bloqueos, especialmente en bulevar Revolución.

"Ya lo estamos hablando aquí los vecinos, nos vamos a tener que manifestar yo creo, es que no vemos para cuándo vayan a solucionar esto... Creo ahí en el bulevar, no sabemos si esta misma semana o la otra", advirtió una vecina que solamente se identificó como Jaqueline.

Por su parte, la señora Rosi Avitia, de la colonia Ampliación La Rosita, detalló que en este mes de marzo han registrado menos agua que meses atrás, destacó lo que se vive especialmente en calles como Sevilla y Murcia, en las cuales los vecinos han tenido que hacer gastos extraordinarios para adquirir bombas hidroneumáticas y contenedores de almacenamiento, además de racionar "como nunca" el agua de la que disponen.

"Está haciendo fresco y mire, no podemos regar las plantas, no podemos lavar, nada, no sale de la llave y pues como nunca tenemos que racionar... Aquí tienen algo de agua los vecinos que tienen bombita, cisterna, los demás nos quedamos sin nada, ya nos cansamos de poner reportes, no sirven de nada", señaló Avitia.

Por su parte, la autoridad municipal ha informado que ya se tienen avances en los procesos de licitación para la construcción de los primeros cuatro pozos de extracción de agua, mismos que habrán de dar el abasto necesario en colonias del poniente y del norte principalmente.

No obstante tampoco se tienen fechas definidas para que se pongan en marcha.