Sandra Echeverría lucha por sobresalir

Sandra Echeverría, tiene mucho que celebrar. Recién lanzó el sencillo Cuando te conviene y el EP, Ya llegó la Echeverría, y además ya puede verse la bioserie de María Félix, en donde ella encarna a "La Doña".

Ante tantas buenas noticias, Sandra quiere compartir su alegría con los laguneros, es por eso que ofreció una entrevista exclusiva a El Siglo de Torreón, en la que habló de sus proyectos y su anhelo por volver a la Comarca Lagunera.

-¿Cómo estás?

Muy contenta de saludar a toda mi gente de la Comarca Lagunera, una tierra que aprecio bastante y a la que espero volver muy pronto.

-¿Qué nos puede compartir acerca de este tema, Cuando te conviene?

Es un tema que recibí en tiempos de pandemia, es del colombiano Nabalez. Cuando lo escuché, me volví loca y de hecho ese 'track' me ayudó a encontrar el sonido que quería para mi EP.

"Es una mezcla de ranchero, pop y algo colombiano. Es un tema que me emociona y que va dedicado a todos los hombres mantenidos, a todos esos hombres que te quieren quitar tu dinero y tu personalidad".

-El video está por llegar al millón de reproducciones, ¿Dónde lo grabaste?

En una casa espectacular de la Ciudad de México, en donde hay una luz espectacular. Es un clip de interpretación y viene una historia en donde estoy con una pareja, cuya relación ya no funciona, así que lo mando a freír espárragos.

-Previo a este reciente sencillo, diste a conocer la rola, Vete mucho a donde quieras, un tema en el que se involucró el lagunero, Bruno Danzza, ¿Qué tal trabajar con él?

Amo a Bruno. Para mí, es uno de los mejores compositores de México. Quiero seguir colaborando con él y qué mejor que sea de Torreón, Coahuila.

-Dichas canciones y otras más que has dado a conocer vienen en tu EP que ya está disponible, ¿Cómo te sientes de que a la gente le está gustando la placa?

Muy contenta y me motiva a seguir trabajando. El EP se llama Ya llegó la Echeverría. Cada tema incluido me ha dado múltiples satisfacciones como No te dejes engañar, que es una balada que yo escribí y además viene un cover de Cosiéndome el corazón.

-Sin duda cada melodía, la has hecho tuya, algo muy importante a la hora de interpretarlas, ¿No es así?

Totalmente. Cada vez que escucho un tema, para poderlo cantar, necesito sentirlo, identificarme con la letra. Ahora, como ya mencioné, yo también estoy escribiendo.

-¿Cuándo comenzarás a cantar tus rolas en vivo?

Hace unas semanas pude cantar con Los Ángeles Azules en el Auditorio Nacional y fue una experiencia espectacular, jamás imaginé que iba a tocar con esos músicos espectaculares. Todavía no sabemos bien las fechas de mis conciertos, cuando las tengas las daré a conocer en mis redes sociales.

-Debutaste en la música de manera oficial en el pop (En el grupo Perfiles), pero tú realmente comenzaste en el regional mexicano siendo una niña, ¿No es así?

Empecé cantado rancheras a los 9 años. Me acuerdo que en la primaria, la gente decía, '¿Por qué esta niña canta ranchero?', estaba yo en sexto, en la graduación y ahí me convencieron para cantar y lo hice sorprendiendo a la gente.

"Siempre pensé que me dedicaría a la música ranchera, pero la industria te va llevando por donde ellos creen que es mejor. A los 14 años entré a Perfiles, de ahí me sacan para hacerme solista y entonces hago un disco pop, sin embargo, yo quería hacer regional hasta que por fin lo logré en la actualidad.

-El regional mexicano es dominado por hombres, ¿Qué tanto te ha costado sobresalir en este género?

Es un mundo muy machista el regional. Cada vez que veo las novedades en las plataformas, la mayoría son hombres. Me siento orgullosa de ser de las pocas representares de la música mexicana, lo bueno es que cada vez somos más mujeres en este género. Es un buen momento para la música mexicana.

-¿Te gusta la forma en la que hoy en día se conduce la industria musical?

Tiene sus puntos negativos y positivos. A mí me gusta el hecho de estar sacando cosas porque me aburría promocionar 6 meses la misma canción (Como ocurría antes), pero lo que si da tristeza es que las canciones mueren muy rápido, a las dos semanas se hacen viejas. Está padre renovarnos tan seguido, sin embargo, sí va muy rápido la industria musical y hay que seguirle el ritmo porque si no, te quedas atrás.

-Ya se estrenó la serie de María Félix, ¿Cómo te sientes de ser parte de este proyecto en el que encarnas a la actriz en una de sus etapas?

Estuve filmando dos meses. Fue de las experiencias más bonitas que he tenido como actriz. Ha sido un reto muy fuerte porque había que cambiar la voz y la forma de caminar. Tuve que estudiar bastante a María, me obsesioné con ella y cada día la amo más.

-Sin duda este proyecto va a reforzar tu carrera.

Totalmente. Para mí es una gran oportunidad. Estoy agradecida con Vix+, Televisa, con Carmen Armendáriz y con toda la gente que me defendió para que yo fuera María Félix. Espero no haberlos defraudado, me entregué al 100 por ciento a este proyecto, mismo que espero le esté gustando al público.