Sampetrinos bajan la guardia ante COVID-19

Ante la relajación de medidas sanitarias anti COVID-19, Valeria Mata, décimo tercera regidora de San Pedro, denunció la falta de cuidados por parte de las pequeñas y medianas empresas, así como de los dueños de salones de fiestas.

"Pese a que han bajado los casos por COVID-19, esto sigue siendo una pandemia, quisiera saber por qué no se ha puesto atención a ese tema, puesto que se bajó la guardia… ya ni siquiera hay filtros en el área comercial", fue lo que comentó Valeria.

Añadió que ocurre lo mismo en fiestas particulares en donde se supera la cantidad de personas permitidas en un lugar, y pese a que las autoridades asisten, considera que hacen falta protocolos de prevención para este tipo de acciones, "en las fiestas es donde entra Protección Civil pero sí faltan algunas medidas de prevención porque ya se rebasa en algunas fiestas el límite de personas".

Pese a que los comercios aún tienen la leyenda "uso obligatorio de cubre bocas", los mismos locatarios no lo portan, por lo que ya no lo ven como un requisito para entrar, así mismo, la funcionaria manifestó que solicitaría las comisiones correspondientes, "soy integrante de la Comisión de Salud, pero no se ha llamado este mes a la reunión, entonces pienso seguir insistiendo que se tomen las medidas… estoy en constante comunicación con los comerciantes y sí se ha disminuido, el municipio tampoco ha tomado las medidas para que tengan la intervención para checar los comercios, fiestas y eventos públicos en donde se ve bastante gente, hay gente que ya no trae cubrebocas, tampoco ya no se da gel antibacterial", fue la denuncia de la funcionaria.

Según el último informe de la Secretaría de Salud de Coahuila, hasta el momento se registra un total de 75 personas contagiadas en el municipio de San Pedro, ante el alza de casos, la Dirección continúa solicitando a la población mantenerse en sus hogares, a usar el cubrebocas y evitar los lugares cerrados.