Salud retira 3 plazas de servicio social en la UAdeC

Fueron retiradas tres plazas de la cartera de oferta del servicio social para médicos y médicas en formación de la generación LX de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) Unidad Torreón.

Son 114 jóvenes del séptimo año los que iniciaron su pasantía el pasado primero de agosto del presente año y terminarán el 31 de julio de 2023, en diferentes comunidades. Algunas de las plazas que fueron retiradas son Lamadrid y Hércules, señaló el director de la Facultad, Salvador Chavarría Vázquez.

El médico dijo que para este periodo de servicio social se dialogó con las autoridades ejidales, municipales y estatales, a fin de que se garantizaran estrategias de seguridad para los jóvenes, además de que se acordó que en algunos centros de salud se asignará no a uno, sino a dos pasantes.

"Para que se hicieran compañía o para que tuvieran un periodo de estancia o un periodo de regreso a su casa y así estuviesen ellos haciendo un servicio en dualidad", afirmó.

QUEJAS

Chavarría Vázquez aclaró que en la Facultad de Medicina Unidad Torreón, afortunadamente no se han recibido quejas por temas de inseguridad. Lo que sí han documentado, indicó que son señalamientos por carencias de infraestructura e insumos.

"Nuestras quejas son porque falta agua, no hay agua caliente, el lugar donde me quedo está fuera de la unidad, tengo ausencia de ciertos insumos para hacer suturas, de eso son las quejas que tenemos", comentó. Recordó que desde el año 1936 fue establecido el Servicio Social para los pasantes de medicina, por lo que este tema tiene varias aristas de reflexión.

"Yo lo he comentado públicamente, que para hacer una modificación del servicio social, es una situación legislativa, es una situación eminentemente del Congreso para poder hacer la modificación, está establecida esa forma del séptimo año desde 1936, y que debiéramos meter las manos todos los actores comprometidos para que se haga una modificación, porque si no, son situaciones de presión las que hacen que se modifiquen transitoriamente las cosas", detalló.

Chavarría Vázquez añadió que de la Norma Oficial Mexicana NOM-009-SSA3-2013, Educación en Salud, es la más cercana a sufrir modificaciones ya que lo demás, es una cuestión constitucional.

Por otro lado, el director indicó que hubo un médico que no aceptó el servicio social, ya que él consideró que había inseguridad en la plaza que le habían asignado. Por esta razón, no tomará el séptimo año y tendrá que esperar una nueva oportunidad en enero de 2023.

"La oferta la hace la Secretaría de Salud poniendo las plazas, aquí se escoge la plaza por promedio, no sé dónde le debiera tocar, pero él no aceptó, no están otorgadas las plazas, se van adquiriendo conforme va saliendo la plaza y el promedio", expuso.

Antecedentes

A finales de julio de este año, médicos y médicas en formación de la UAdeC Unidad Torreón elaboraron un pliego petitorio.

* En el que pedían a la máxima casa de estudios y a la Secretaría de Salud del estado mejorar condiciones para realizar el servicio social.

* Dijeron que cada seis meses se ofertan plazas que no cumplen con servicios básicos como electricidad, agua potable, drenaje, señal telefónica, servicio de internet ni los requisitos mínimos de recursos humanos, medicamentos y material de curación incluidos en el cuadro básico y catálogo de insumos.