Ricardo Anaya exige el regreso de las Escuelas de Tiempo Completo

El excandidato presidencial Ricardo Anaya lamentó la cancelación del programa de escuelas de tiempo completo, y exigió su regreso.

"Reconsideren, mantengan lo que sí funciona, no desaparezcan de un plumazo un buen programa como el de las escuelas de tiempo completo. Apuesten todo por la educación de los niños y jóvenes. No hay futuro sin educación de calidad", declaró en un nuevo video que compartió en sus redes sociales.

El panista cuestionó: "¿cuarta transformación o destrucción de cuarta?, porque presumen que transforman, pero lo que hacen es destruir".

Recordó que el programa nació en 2007, y se había logrado incorporar a 27 mil escuelas en beneficio de casi 4 millones de niños y padres, especialmente madres solteras.

"Porque los niños se quedaban más tiempo en la escuela, podían hacer sus tareas o aprender un idioma, hacer deporte, tocar un instrumento musical. Y sus papás podían terminar su jornada en el trabajo, con la tranquilidad de que los niños estaban seguros y bien cuidados", expuso.

Además, continuó, en las escuelas de tiempo completo se daba a los niños "una comida nutritiva, y ya sabemos que esto es clave para el desarrollo físico y mental de los niños. O sea, por donde lo vean el programa era bueno. Lo que había que hacer era ampliarlo y mejorarlo".

"¿Por qué ese empeño en destruir lo que sí funciona?", cuestionó.

Ricardo Anaya enumeró algunas de las instituciones y programas que se han cancelado en estos tres años de gobierno de López Obrador: las estancias infantiles; los refugios para mujeres víctimas de violencia; el Seguro Popular; el INEE y los fideicomisos "para atender enfermedades especiales o para apoyar a deportistas o para atender desastres naturales", entre otros.

"Lo peor" de la cancelación del programa de escuelas de tiempo completo, aseveró, es "el pretexto: según ellos, para ahorrarse 5 mil millones de pesos", cuando, por ejemplo, "la inútil consulta de revocación de mandato costará 4 mil millones"; 45 mil millones este año para "la absurda refinería de Dos Bocas"; y 224 mil millones de pérdidas de Pemex, solo en 2021.

"Cancelar los sueños y el futuro de 4 millones de niños, por el capricho de un solo hombre. No piensan, no evalúan, no les importan las causas ni las consecuencias. Sus dos brújulas son la ocurrencia y la venganza. Ya lo hemos dicho: no son iguales, resultaron peores", concluyó.