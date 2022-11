Reprochan 'sequía' de inversiones en San Pedro

Desde hace aproximadamente 15 años que no se instala una industria en San Pedro, lo que demuestra la falta de promoción por parte del Municipio.

Lo anterior, lo declaró el presidente de Canaco, Aberlardo Fernández Cavazos, quien reiteró que la "sequía" de inversiones en el municipio es evidente, pues afirmó que por "gente del Gobierno del Estado" se enteró que está por instalarse una maquiladora en Madero, pese a que San Pedro cuenta con un Parque Industrial y cuando les hizo el comentario, les dijeron que no tenían conocimiento de eso.

"Hablando con esta persona del Estado, nos dijo que no se le ha hecho la propuesta de que San Pedro cuenta con un Parque Industrial, que ellos no sabían y yo le dije que sí teníamos, que era el Parque Las Américas y le dije que estaba a la entrada a pie de carretera y que ahí tenían agua, luz, todo, lo que demuestra que los encargados de Desarrollo Económico del municipio no están haciendo la promoción".

El entrevistado expresó que se ofreció una nave de gran dimensión que se encuentra en el ejido San Rafael de Arriba, pues funcionaba como empaque de tomate, pero al final no les convenció, ya que la comunidad se encuentra a unos 30 a 35 kilómetros de la cabecera municipal, además como ya se sabe, hay desabasto de agua en los ejidos y esos detalles probablemente influyeron para cancelar la inversión.

"Solamente en Ramos Arizpe tenemos 10 mil personas de San Pedro, trabajando en las maquiladoras y el movimiento ha sido más fuerte en los últimos cuatro años, porque aquí no hay nada y eso sin mencionar que a diario hay cientos de personas van a Torreón a trabajar y eso habla de la falta de oportunidad que hay aquí".

Fernández Cavazos, reiteró que desde hace varias Administraciones que se les promete atraer empresas, pero sigue sin pasar nada.

Reconoció que se han instalado centros comerciales, pero consideró que es tiempo que se empiece a diversificar la economía del municipio, pues está sostenida únicamente en el comercio y el campo.

"Nomás nos enteramos de que se instalan empresas en Matamoros, en Torreón o Parras pero a San Pedro no llega nada".