Recupera tus mensajes de WhatsApp

WhatsApp, desde su lanzamiento en el año 2009 para dispositivo iOS, y en 2010 para Android, se ha convertido en una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas por los usuarios de internet, y no es para menos, ya que año con año se han ido añadiendo actualizaciones que la hacen una de las opciones más confiables y cómodas de comunicación. No obstante hay algunos trucos que no todos conocen, por ejemplo, cómo recuperar los mensajes borrados.

En las actualizaciones recientes se añadieron herramientas como el poder compartir nuestra ficha de contacto con un código QR para que puedan mandarnos mensajes de manera más rápida y sencilla. También contamos con más filtros de seguridad. Sin embargo, la que nos interesa en esta ocasión es la opción que nos permite eliminar mensajes dentro del chat.

Y es que en ocasiones cuando nos encontramos platicando con alguien llegamos a borrar algunos de los mensajes por error. Pero ¿sabías que existe una manera de recuperar los mensajes eliminados de WhatsApp? A continuación, te contaremos lo que tienes que hacer.

RECUPERAR LOS MENSAJES ELIMINADOS EN WHATSAPP

Lo primero que hay que decir es que este hack se encuentra disponible tanto para los usuarios de celulares iOS como Android. Y, lo mejor de todo es que no necesitarás descargar una aplicación externa que podría poner en riesgo tu seguridad, solo basta con que realices de manera constante la copia de seguridad de los chats.

Este truco te puede salvar de un apuro en caso que por error hayas eliminado un mensaje.

Ahora sí vamos con el paso a paso para ver los mensajes eliminados:

- Desinstala la aplicación de WhatsApp, ya sea desde la configuración de tu teléfono o seleccionando la app desde su ícono.

- Una vez que haya sido eliminada entra a la tienda de aplicaciones que corresponda a tu sistema operativo y vuelve a descargar WhatsApp.

- Cuando configures la app y esta detecte tu perfil, la misma aplicación te señalará que ha encontrado una copia de seguridad y te preguntará si quieres restaurarla, responde que sí y espera.

- Una vez finalizada la restauración podrás tener acceso a los mensajes que hayas eliminado.

Hay que aclarar un punto importante, si el mensaje fue borrado después de haber realizado la última copia de seguridad entonces no habrá manera de recuperarlo y quedará perdido para siempre. Así que será cuestión de que coincida la hora en que se realiza el resguardo de los chats.

Ahora que ya sabes la manera en que puedes restaurar los mensajes borrados de esta aplicación de mensajería instantánea, quizá quieras revisar la configuración que tienes programada para que se lleve a cabo automáticamente el respaldo de tus conversaciones en la copia de seguridad.

Cabe decir que, de acuerdo con algunas filtraciones de especialistas en la app, WhatsApp ya está trabajando en una función que te permitirá recuperar los mensajes que borraste sin necesidad de seguir los pasos que te señalamos. Pero hasta entonces esta es la manera más segura y sencilla de poder ver los chats completos.