Recuerdan a los menores difuntos

Globos de colores, dulces, juguetes y flores con formas de osos y otras flores más coloridas, adornaron algunas de las tumbas de los niños que tuvieron un corto paso por este mundo. Y es que el 1 de noviembre, de acuerdo con la tradición católica, se recuerda a Todos los Santos y a muertos 'chiquitos'.

En el Panteón Municipal número 1 de Gómez Palacio descansan los restos de la pequeña Nancy, que murió justo a los seis meses de gestación dentro del vientre de su madre. Su abuela, Raquel, recordó que el hecho sucedió hace ya diez años, pero el dolor es el mismo, aunque la fuerza es mayor.

Y es que hablar del tema antes era difícil para ella, sobre todo porque se trataba de la primera nieta de su hija que lleva el mismo nombre, Nancy. Aunque el deseo de su hija fue que su nieta se llamara Victoria, debido a las prisas y el dolor de aquel momento, se decidió que se llamara como su madre, antes de darle cristiana sepultura.

Año con año no solo su madre y sus abuelos maternos visitan la pequeña tumba de la bebé, sino también por parte de su padre, que pese a ya no estar juntos como pareja, el recuerdo de su primera hija siempre está presente. "Yo duré tiempo de no poder platicarlo, porque cuando llegué, que mi hija estaba en el hospital, a mí me la entregaron sin vida a la bebecita", contó aún con tristeza.

Ahora, su hija tiene dos hijos más, a quienes les contaron que tienen una hermana, que desde donde quiera que está, los cuida, compartió Raquel, quien se encargó de dar color a la última morada de su pequeña nieta, a quien les colocó un ramo de flores naturales con forma de oso, como cada 1 de noviembre.

En el otro extremo del panteón, se encuentran los restos del pequeño José, quien a sus tres meses de haber nacido, cerró sus ojitos para no abrirlos más. "Se le olvidó respirar", contó Cristina, su madre, al explicar que su pequeño sufrió la llamada muerte de cuna, de la cual no se tiene una explicación real del por qué sucede. También el hecho sucedió hace diez años, pero el recuerdo se encuentra intacto.

Era su tercer hijo, a quien cada día uno y dos de noviembre, acude a visitar para arreglar el lugar que comparte con los abuelos y su padre, quien murió hace año y medio.

A Cristina, la acompañaron su madre María Eugenia; su hermana Carla; y su cuñado Francisco, quienes se encargaron de limpiar la tumba y colocar algunas flores artificiales, para que luciera colorida por más tiempo.

Para este 2 de noviembre, regresarán para pasar toda la tarde a los pies de la tumba en donde descansan sus seres queridos, para compartir el pan y la sal con el resto de sus familiares, con quienes recordarán momentos agradables de quienes ya no se encuentran en este mundo.

Fechas

Festejos en México.

* El 1 de noviembre, la Iglesia Católica festeja a todos los santos.

* Pero también, se recuerda a todos los niños difuntos.

* Y este dos de noviembre se celebra el Día de Muertos en el país.