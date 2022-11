Reconocen a Selección Nacional de Robótica

El Gobierno de Coahuila hizo un reconocimiento ayer a la Selección Nacional de Robótica, integrada por alumnos del Colegio Cervantes de Torreón, que ganaron en Ginebra, Suiza la medalla de oro "Albert Einstein Award for FIRST Global Internacional Excellence". Se trata del premio más prestigioso que se otorga en la competencia FIRST Global Challenge 2022, que se realizó a mediados de octubre.

Este se entrega al equipo cuyo robot obtuvo el mejor desempeño durante la eliminatoria y que además ejemplifica todos los principios de la comunidad FIRST Global.

Los estudiantes Ángel Emiliano Arellano Manzo, Carlos Alejandro Campos Guzmán, Carlos Gibrán Verástegui Iglesias, Emilia Plancarte Garibay, Hugo Daniel Espino Luján, Luis Fernando Arredondo Esparza, María Fernanda López Valenzuela, Zara Carolina Moreno Amaya y Max Fernando Fernández Piedra, recibieron un reconocimiento de manos del gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme. También fue distinguido el mentor del equipo Samir Chaman Serna.

Riquelme dijo que: "En cuanto me enteré del premio, los felicité; estamos muy orgullosos de ustedes, lo está el pueblo de Coahuila, que es a quienes representamos. La verdad es un gran reconocimiento el que les hacemos con mucho cariño y merecido, felicito a sus mentores y a sus padres".

Aseguró que en Coahuila la educación es la base y que por eso está llegando la nueva industria, además de que en 2023 se empezarán a armar autos eléctricos, por lo que subrayó que las oportunidades se abren.

"Sabemos que está afianzada nuestra mano de obra calificada; la docencia y la investigación son fundamentales para el crecimiento de nuestro factor educativo. Alumnas y alumnos como ustedes son los que quiere la industria que va llegando a México", señaló.

¡FELICIDADES TEAM MÉXICO!

En su intervención, el director general de la institución educativa, Jaime Antonio Méndez Vigatá, agradeció al gobierno del estado la distinción y externó la felicitación a los jóvenes, a sus familias, a sus mentores y a todas aquellas personas que los han apoyado en el programa de robótica que nació hace más de diez años por iniciativa de Industrias Peñoles.

"Gracias por todo el esfuerzo, entrega, corazón y trabajo en equipo que demostraron ante este compromiso tan importante, y por poner en alto a nuestro país a nivel mundial a través de la ciencia y la tecnología, nos sentimos muy orgullosos de ustedes.

Felicidades Cerbotics, felicidades Team México, sigamos trabajando en este programa, difundiendo la ciencia y la tecnología para brindar un mejor futuro a nuestros niños y jóvenes laguneros", expresó.

En el evento, la estudiante Emilia Plancarte Garibay tuvo la oportunidad de compartir con los asistentes la experiencia de Team México en Suiza. Agradeció el apoyo y la confianza del Colegio Cervantes y resaltó que nada de lo que vivió el equipo en FIRST Global Challenge 2022 hubiera sido posible sin el respaldo de alumnos y mentores que forman parte de la familia Cerbotics.

La entrega de reconocimientos se hizo en el Centro de Convenciones de Torreón y acudieron autoridades municipales y estatales, así como directivos del Colegio Cervantes, los estudiantes galardonados y padres y madres de familia.