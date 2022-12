Recetas para la vida

¿CÓMO PUEDO CERRAR CICLOS EFECTIVAMENTE?

Para tener inicios sanos, es importante no cargar pendientes.

Un ciclo es un proceso que tiene un principio, un desarrollo y un final. Todo ciclo tiene un propósito específico. Cuando este fin se logra, uno puede continuar buscando nuevos retos.

Cada cierre de ciclo deja un sabor dulce y amargo. Cerrar un ciclo representa el término de un proyecto, el final de un compromiso, marca un fin y una despedida. El desprenderse de una rutina o de personas que quizá ya no volverán a coincidir.

Dulce por los logros, amargo por la separación y la despedida.

Es increíble la sensación de haber terminado ya sea un año más, un curso, un trabajo, una presentación... algo que se haya logrado, el reconocimiento de lo que se aprendió y se vivió,

De igual modo se crea un vacío, uno tiene que dejar un lugar conocido.

Esta separación o finalización hace que la mente sienta nostalgia e incertidumbre por lo que se queda un poco atrapada luchando con sentimientos encontrados.

La vida es cambio y movimiento. Para progresar es necesario poder cerrar, soltar, agradecer y caminar hacia adelante. Es decir: hay que aprender las lecciones, agradecer las experiencias, recordar los momentos placenteros y fomentar el desarrollo, para tener el valor de seguir explorando y descubriendo nuevos horizontes.

Cerrar ciclos aporta un futuro más sólido, favorece el bienestar y promueve la felicidad.

Hay ocasiones en que el cierre de ciclos es fácil, se termina y ya no hay a donde seguir. Pero en otras ocasiones no hay un fin claro, y uno puede permanecer en ese mismo lugar sin poder tener una dirección clara o no reconocer que donde se encuentra ya no hay una buena razón para continuar.

Sea cual fuese la situación es importante tomarse el tiempo necesario para desprenderse, poder cerrar ese capítulo y poder continuar.

PASOS NECESARIOS PARA PODER CERRAR CICLOS:

Reconocer los logros y poderlos agradecer.

Aprender a soltar los apegos y la comodidad.

Hacer un recuento de los logros objetivos.

Hacer inventario emocional.

Reconocer los errores y valorar los aprendizajes.

Valorar los esfuerzos con orgullo.

Establecer nuevas metas.

Tener el valor para volver a emprender una nueva ruta.

El inventario emocional es quizá uno de los puntos cruciales para poder cerrar ciclos e iniciar nuevos proyectos. Este proceso se logra por medio de una reflexión sincera y una evaluación que confronte las expectativas, las acciones y los resultados obtenidos.

El inventario emocional se refiere al balance personal, hacer un análisis consciente de la persona como un ser integral, abarcando las 4 áreas que integran la totalidad de cada persona.

LOS 4 PILARES DE LA PERSONA SON:

El amor propio y con las distintas relaciones significativas.

El trabajo como medio de satisfacción, sustentabilidad, independencia y éxito,

La diversión, el descanso con goce y el tiempo libre para poder disfrutar.

La espiritualidad, la conexión con el universo y la fe.

Cuando estos planos se balancean, la persona se puede desarrollar con plenitud logrando un sentimiento de bienestar, y una vida plena, satisfactoria y emocionalmente balanceada.

Reconocer y cuidar cada uno de estos pilares permite que la persona se sienta satisfecha y pueda encontrar nuevos motivos para seguir conociendo, creciendo y alcanzar dimensiones más profundas y niveles más intencionales dentro de su camino personal.

El proceso de evaluación y balance se inicia haciendo preguntas básicas como:

¿Qué aprendiste en este ciclo? ¿Qué te llevas y que dejas? ¿Qué puedes enseñar y que puedes aplicar de lo que acabas de aprender? ¿Qué puedes agradecer? ¿Eres mejor persona gracias a lo que acabas de concluir?

Si tu balance sale positivo, felicidades estás cerrando un ciclo con ganancias emocionales tales como bienestar, seguridad, correspondencia, compromiso, todos estos comportamientos que ayudan a mejorar la calidad de vida de cualquiera.

Si tu balance resultó negativo, igualmente felicitaciones, pues ya sabes dónde iniciar el proceso, reconoce las áreas que están débiles, fíjate cómo las puedes fortalecer.

Anímate a volver a iniciar con más responsabilidad y claridad para que puedas redirigir tu energía y tengas un año nuevo con mejores oportunidades.

LA RECETA

BALANCE EMOCIONAL

INGREDIENTES

Sinceridad - claridad y objetividad de los hechos, las acciones y los logros realizados

Compromiso - responsabilidad y obligaciones necesarias para concluir los ciclos

Valor - fortaleza del carácter para actuar con decisión y convicción

Gratitud - agradecimiento profundo por la oportunidad de poder aprender y cerrar un capitulo

Actitud positiva - acciones constructivas y visión optimista para encontrar lo bueno

AFIRMACIÓN PERSONAL PARA CERRAR CICLOS CON FUERZA:

Tengo el valor de cerrar el ciclo que estoy terminando. Me siento una persona plena y reconozco el tiempo y el esfuerzo que hice para que el compromiso que hice conmigo y con mi proyecto se haya logrado. Reconozco que no todo lo que hice fue lo que me hubiera gustado pero doy las gracias por todo lo que aprendí y me llevo. Cerrar ciclos me permite visualizar mis legos y abrir nuevos horizontes.

Cierre de ciclos:

1. El principal objetivo de cerrar ciclos es ponernos en paz con el pasado inmediato, para seguir adelante sin que lo vivido nos afecte, ni invada nuestro presente. Todo final implica también un comienzo

2. Una actitud positiva y determinada fortalece el carácter que se requiere hacer un inventario emocional. La gratitud y la mente positiva permite visualizar el bienestar y por lo mismo no se atora en los reproches que los errores pueden contener, así se fomenta el desarrollo y la plenitud.

3. El término de ciclos constituyen marcadores que ubican y agilizan el camino. Hay que reconocer los logros, el esfuerzo y los aprendizajes para forjar un futuro más claro y más eficiente.

Los ciclos constituyen las mejores oportunidades para poner en práctica lo que se aprende, aplicar lo que ya se conoce y fortalecer el camino para seguir adelante.