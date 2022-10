Raúl Jiménez asegura que hay una parte de su cráneo que todavía no está soldada

Raúl Jiménez dijo que hay una parte de su cráneo que todavía no está soldada, y por eso tiene que seguir usando las bandas para protegerse de posibles golpes críticos.

El delantero del Wolverhampton y de la Selección Mexicana habló, entre otras cosas, sobre su lesión en la serie de "En primera persona" de Star+.

"Hice partidos de pretemporada con una banda que ha ido cambiando. Antes era una protección completa, luego se hizo más chica y ahora es una banda, tipo cinta de cabello largo, que cubre más esa parte, pues es donde el cráneo no está completamente soldado y es de protección y no haya un golpe crítico. Tengo la fisura del cráneo y es difícil que me vuelvan a pegar en ese lugar, pero es recomendación de los médicos", señaló Jiménez.

El 29 de noviembre se cumplirán dos años del choque con el defensor brasileño David Luiz. Al jugador mexicano le tomó ocho meses volver a pisar las canchas y desde entonces, jugó 37 partidos con los Wolves y aportó 4 asistencias y 11 goles. Con la Selección, lleva 11 partidos y 3 goles.

Actualmente, Raúl está con una pubalgia que lo alejó de las canchas desde el 31 de agosto. Sin embargo, Gerardo Martino declaró que esperará hasta el último segundo para considerarlo dentro de la lista final de jugadores que viajen al Mundial.