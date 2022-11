¿Quién ganará el Mundial? 'Tiktoker' intenta predecirlo con una fórmula matemática

Está causando furor en la red, el video de un creador de contenido conocido como Javi Santaolalla, donde asegura que a través de una fórmula matemática se puede saber qué país ganará la Copa del Mundo en Qatar 2022 y quienes serán los finalistas.

El perfil de Javi Santaolalla es sobre ciencia, ya que es doctor en física de partículas y tiktoker de divulgación científica; en donde explica fenómenos y videos virales con un trasfondo relacionado estrechamente con la ciencia.

En el video asegura que la física puede servir en estos casos para pronosticar quién ganará la copa; para realizar la fórmula el creador de contenido dice que se apoya en la filosofía bayesiana y en la termodinámica, tomando en cuenta factores que se dejan de lado para calcular la probabilidad.

La fórmula para saber quién ganará Qatar 2022

La fórmula matemática usada en la física que adecuó el tiktoker, vuelve cuantificable detalles como los goles, las recuperaciones, el porcentaje de posesión y los partidos perdidos de cada equipo para crear un parámetro que refleje la capacidad de cada país para dominar un partido.

El resultado de la capacidad, aumentará con la cantidad de goles marcados y menor cantidad de partidos perdidos; toda la información para el cálculo la obtuvo de los resultados de los partidos de la fase de clasificación, con ellos rellenó una tabla con los resultados para ver la comparativa final.

Los resultados finales de Javi Santaolalla arrojaron que los países semifinalistas serán Alemania y Argentina, menciona a Japón como finalista y por último, el ganador según la física y la termodinámica, será Inglaterra.

La reacción de los internautas

Tras asegurar quienes serán los países que van a destacar en el Mundial, el video se volvió rápidamente viral con más de 2.4 millones de reproducciones, 362.8 mil me gusta, 4.9 mil compartidas y más de 3 mil comentarios en donde los usuarios amantes del fútbol, seguramente cambiaron su pronóstico en la quinielas y dicen: "Va a ganar Argentina", "Las estadísticas indican que los países asiáticos son débiles", "Se te cayó la teoría a pedazos con Japón", "Pero no contabas con que Argentina rompe las leyes de la física", "Va a ganar Francia", "Faltó la variable del dinero", "Teoría en donde no gane Messi, teoría que no creo", "Yo le creo a los expertos que dicen que el partido tiene 90 minutos en donde todo puede pasar", "Cambiaría Japón por Brasil", son algunos de los comentarios más populares en el video.