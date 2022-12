Parece que el 2022 cerrará con romance para Dua Lipa y se sumará más felicidad a su vida luego de la gira de shows Future Nostalgia Tour. El nuevo paso de la cantante en cuestiones de amor estaría dándose junto a Jack Harlow, el artista que tiene una canción dedicada a ella en su disco Come Home the Kids Miss You.

Luego de los rumores de noviazgo con el animador Trevor Noah, ahora es el rapero de 24 años, quien está en el centro de las miradas de los medios por tener un acercamiento significativo con la modelo británica. Según el portal PageSix, la intérprete de Love again estaría teniendo una relación amorosa con Jackman Thomas Harlow después de algunos encuentros y salidas.

Cabe mencionar que desde hace unos meses, el compositor estadounidense incluyó en su último álbum una canción llamada Dua Lipa. Antes de dar a conocer al mundo su pieza musical, el artista se comunicó con la actriz nacida en Londres para pedirle el permiso de utilizar su nombre. Desde entonces, la amistad se habría tornado en algo más íntimo, según el medio mencionado.

Hace pocas semanas, los artistas se encontraron en el evento Hitmakers de Variety en Los Ángeles y desde allí estarían en un acercamiento más profundo. Por mientras, ninguno de los dos ha dado señales en sus redes sociales de tal vínculo, ni mucho menos han desmentido tal relación.

¿Quién es Jack Harlow?

El supuesto novio de Dua Lipa es uno de los artistas que ha tenido un 2022 realmente muy exitoso. Sus trabajos artísticos ya venían captando la atención del sello discográfico Generation Now y luego de pasar a ser un integrante más de la firma, se convirtió en una de las grandes figuras del hip-hop y el pop-rap en Estados Unidos y el resto del mundo.

Uno de sus más grandes éxitos fue What’s Poppin, que se volvió viral en redes sociales, sobre todo en TikTok. La canción llegó a estar en el puesto número dos del extenso ranking de Billboard Hot 100. Los inicios del cantante se remontan a sus 12 años y su primer álbum se titula That's What They All Say.

Jack fue nominado al Grammy con su colaboración en la canción Industry Baby, de Lil Nas X. Respecto de su álbum Come Home the Kids Miss You, el single más exitoso ha sido First Class, que se posicionó en el puesto número uno del Billboard Hot 100. En la actualidad, el rapero estaría listo para protagonizar la próxima nueva versión de White Men Can't Jump, la película protagonizada por Wesley Snipes y Woody Harrelson en 1992.