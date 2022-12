'Que tibio', critican a Bad Bunny por no pronunciarse tras problema con boletos en el Estadio Azteca

Tras el caos que se desató por la visita de Bad Bunny a la Ciudad de México, debido a que muchos de su fans se quedaron afuera del concierto que el cantante ofreció este fin de semana, a pesar de contar con sus boletos por las supuestas clonaciones y falsificaciones de los accesos; ahora esos mismos fans que deseaban verlo con tanta ilusión han arremetido en su contra.

Y es que lejos de la mala organización de Ticketmaster y los presuntos fraudes que se registraron, el público se ha sentido muy decepcionado por la actitud de Benito, ya que, hasta ahora, no se ha pronunciado sobre lo que pasó ni en contra de la boletera por el calvario que le hizo vivir a sus admiradores.

A través de las redes sociales, varios usuarios han expresado su descontento y hasta han comparado la falta de empatía del puertorriqueño con las acciones de otros artistas, como Taylor Swift y Pearl Jam, quienes pasaron por algo similar.

(FOTO: ARCHIVO)

"Por eso Taylor Swift los demandó porque estafó a varios de sus fans. Pero Bad Bunny no ha dicho nada al respecto", "Pregúntele a Pearl Jam y a Taylor Swift cómo dar una cátedra de imagen pública", "Yo creo que sí debería de pronunciarse, pues los defraudados eran sus fans y a ellos sí los escuchan", son algunos de los comentarios que pueden leerse.

Pero eso no es todo, el llamado "Conejo malo", está siendo duramente criticado pues aseguran que, aunque no es su responsabilidad, debería apoyar a la gente que con su dinero, lo ha hecho crecer: "Él va a recibir (o recibió) el dinero completito por un espectáculo que no todos los que le pagaron ese dinero disfrutaron", "Le serviría mucho a las víctimas que hiciera un pronunciamiento público para que no traten de enterrar el caso. Fue muy grave, sí debería mostrar su apoyo", agregaron.

(FOTO: ARCHIVO)

Incluso, varios fans le han pedido directamente su ayuda, pero hasta el momento no ha salido a hablar al respecto: "Okay, ahora ayuda a todos los estafados. Cientos de personas no pudieron entrar a verte aunque pagaron demasiado dinero", "Qué tibio, no te está importando la gente que no pudo verte, ayúdalos", "Compré boleto desde hace casi un año y el viernes me negaron el acceso. Estoy destrozada… ojalá te pronuncies ante esta situación", "Ayúdame a que me den mi reembolso", "Por favor da un comunicado para los que tuvimos problemas y no nos dejaron entrar… y estuvimos meses esperando por verte".

Pese a su silencio, el intérprete de "Safaera" dedicó un mensaje a todos sus fans mexicanos a quienes agradeció por haber hecho del cierre de su gira la mejor experiencia de su vida: "¡Wow, qué noche! ¡Gracias México! ¡Gracias America latina (sic) por la mejor experiencia de mi vida! Los amo con mi vida. Me lleno esta gira en el corazón para siempre. ¡Qué viva América latina (sic)! ¡Qué viva la música en españo! Att (sinc). Benito, de Puero (sic) Rico Pa'l mundo entero", escribió.