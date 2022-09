'Que bien que se lo llevaron', Jesús Corona explota contra Jaime Ordiales

Jesús Corona no había sido titular con Cruz Azul, pero su liderazgo en el seno celeste nunca estuvo en duda. El portero de La Máquina es la voz de mando en La Noria y hoy lo volvió a confirmar.

Corona volvió a demostrar su peso en Cruz Azul y alzó la voz contra Jaime Ordiales, exdirectivo celeste, quien, se dice, tuvo problemas con más de uno en el conjunto capitalino.

FOTO: ARCHIVO

"Afortunadamente, se lo llevó Yon de Luisa (a Jaime Ordiales). Hay que agradecerle a Yon que se lo haya llevado porque uno ahora está tranquilo trabajando muy a gusto", declaró el histórico portero de Cruz Azul para TUDN.

Asimismo, anteriormente Pablo Aguilar habló sobre su relación con Ordiales y su salida de Cruz Azul.

"Es una persona que no me gustaría hablar de él. Las personas falsas no me gusta hablar de ellas", mencionó el zaguero paraguayo.