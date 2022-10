'¿Puedo sacar unas fotos?': Reacción de usuaria ante asalto se vuelve viral

"¿Puedo sacar unas fotos? Solo unas fotos, solo una fotos, porfa oye!" Clamó una usuaria a uno de los ladrones que la despojó de su teléfono celular a ella y otros de sus compañeros de viaje que iban a bordo de una unidad de transporte público.

En solo 33 segundos dos sujetos armados asaltaron a los pasajeros cuando el automotor de la ruta 33 circulaba por la carretera federal México-Texcoco, en el límite de los municipios de Los Reyes La Paz, Chicoloapan y Chimalhuacán.

Según un video difundido en redes sociales, el atraco se registró la tarde de ayer, antes de las 19:00 horas.

La videocámara que tiene instalada el vehículo concesionado captó las imágenes del atraco. En el interior de observa que viajaban siete personas, entre ellos dos menores de edad. Dos sujetos le hicieron la parada al operador y detuvo la marcha para que la abordaran.

Cuando se abrió la puerta donde viajaban los usuarios un hombre armado con una sudadera con capucha blanca abrió también la puerta del copiloto y amenazó al chofer.

Su cómplice se subió al automotor y exigió a los pasajeros que le entregaran sus dispositivos móviles. "¡Teléfonos, teléfonos rápido, puros teléfonos!", les ordenó.

Una mujer que se encontraba sentada a un costado de la puerta le reclamó al asaltante "¡por qué!", pues no se percató que se trataba de un asalto.

Cuando vio que el otro sujeto portaba una pistola obedeció y le dio su celular.

A los dos menores de edad no les quitaron nada. Otros dos usuarios que no se ven en las imágenes les entregaron sus aparatos de telefonía. Se ve cuando estiraron su mano para dárselos al hombre que no portaba, aparentemente, arma.

Una de las mujeres les pidió a los sujetos que si podía sacar unas fotos que tenía en su celular, pero no le hicieron caso y se lo llevaron.

Después de perpetrar el robo los dos ladrones huyeron. Las víctimas lamentaron con groserías los hechos. Uno de los pasajeros comentó que no portaban armas, pero otro le dijo que sí llevaban una pistola.

La carretera federal México-Texcoco, que une a Los Reyes La Paz, Chimalhuacán, Chicoloapan y Texcoco, es uno de los tramos donde más robos a pasajeros se cometen en el Valle de Mèxico, de acuerdo a las propias víctimas, quienes denuncian los atracos en las redes sociales, pero pocos lo hacen ante las autoridades ministeriales.