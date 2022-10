Prevén bajas ventas por Día de Muertos en San Pedro

"Nosotros vemos comercialmente los días y este año el Día de Muertos no va a ser bueno, porque cae entre semana", dijo el tesorero de la Unión de locatarios del mercado Benito Juárez, ubicado en el municipio de San Pedro, Salvador Delgadillo Ávila.

Incluso dijo que faltan pocos días para la celebración y se ve "poco movimiento" de paisanos, por lo que reiteró que no les representará un despunte en sus ventas.

El entrevistado manifestó que no se tendrá la misma afluencia que en otras ocasiones debido a que la mayoría de las personas no podrá ausentarse de sus trabajos, ya que pese a que es una tradición muy importante en México, no se tiene considerado como día inhábil.

Aunado a lo anterior, el encarecimiento de los productos también influirá, por lo que reiteró que las expectativas son bajas en las ventas, contrario a la Navidad y Año Nuevo que en está ocasión la celebración es en domingo y habrá familias que inicien la fiesta uno o dos días antes.