Presidenta de DIF Torreón presenta su primer informe

Teniendo como recinto oficial la Velaria de Ciudad DIF, la presidenta honoraria Selina Bremer de Cepeda, presentó su primer informe, en el que destacó tres importantes proyectos en beneficio de las personas con discapacidad, adultos mayores, niños en situación de riesgo, y familias vulnerables, entre ellos la construcción de la nueva Casa Cuna DIF, que aseguró será el reto para los siguientes años del actual Gobierno.

Román Alberto Cepeda González, alcalde de Torreón, acompañó a la señora Selina Bremer de Cepeda en su informe de trabajo, así como funcionarios municipales y estatales, incluso de los municipios vecinos de Gómez Palacio y Lerdo.

"Muy contenta, muy emocionada, un día muy importante para mí, gracias al alcalde (Román Alberto Cepeda), gracias a su administración que nos apoyaron tanto, que todas las direcciones trabajamos en equipo para hacer las mejoras que queríamos para arrancar los proyectos, nuevos que queríamos, y para todo, siempre tuvimos las puertas abiertas para todo, y el apoyo incondicional de todo su equipo", dijo la presidenta honoraria.

En este año, dijo, se propusieron tres grandes proyectos: el Club de los Abuelos, de Discapacidad y la construcción de la Casa Cuna DIF, "que gracias a Dios logramos arrancar este año", dijo.

Dentro de los retos para los próximos años de gobierno, mencionó que sin duda será el consolidar la construcción de la nueva Casa Cuna, la cual se lleva a cabo dentro de la superficie de Ciudad DIF. "Y hacer todas las mejoras necesarias a los programas existentes, como ya lo hemos venido haciendo durante el año, pero hay que seguir mejorando", comentó.

En su informe, Bremer de Cepeda dio a conocer también las acciones de mantenimiento y rehabilitación en instalaciones del sistema como Casa Cuna, Casa Hogar y DIF Revolución, con el objetivo de dar un servicio humano, digno y eficiente, a sus usuarios.

DE LOS PROYECTOS

Del Club de los Abuelos, dijo que con una inversión de 326 mil 700 pesos se puso en operación, el cual es un centro de vida asistida, donde los adultos mayores reciben atención integral. Fue creado para personas mayores de 65 años que requieran de un espacio de convivencia mientras sus familiares trabajan.

Del nuevo Centro Integral de Discapacidad "Abriendo Caminos", detalló que implicó una inversión de 121 mil 932 pesos y tiene una capacidad para atender hasta 100 personas, se ubica en la colonia Villas San Agustín, es un proyecto que busca ofrecer oportunidades a las personas con discapacidad, para una vida digna.

Selina Bremer de Cepeda, dijo que el objetivo es dar un espacio donde se concentran nuevos servicios, así como los programas ya existentes, y agregó que cuenta con áreas para la capacitación en el trabajo, talleres de formación laboral y ocupacional para una vida digna e independiente.

En cuanto al proyecto magno que es la Casa Cuna DIF, recordó que fue el pasado 2 de diciembre cuando se develó la placa que simboliza el arranque de obra para la construcción de las nuevas instalaciones, donde se estima una inversión de 30 millones de pesos.

Selina Bremer dijo que la finalidad es proporcionar a los niños que viven bajo resguardo del DIF Torreón mejores espacios, que se adapten a sus diferentes etapas de crecimiento y que garanticen su sano desarrollo. Esta Administración ha implementado la filosofía Montessori, modelo educativo que responde a las necesidades de los infantes, creando los ambientes adecuados para su óptimo desarrollo.

"Desde el inicio he estado acompañada de grandes personas, que me han ayudado a hacer esto posible, a quienes estoy infinitamente agradecida. Doy las gracias al gran equipo DIF, trabajadores de alguno o de muchos años que he venido conociendo y que inmediatamente se sumaron y me mostraron su compromiso y amor hacia el trabajo…", y al acalde también le dedicó unas palabras, "...Sin el ánimo que me inspiras y sin tu apoyo incondicional, nada de lo que les acabo de compartir hubiera sido posible".