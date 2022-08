Preparan multas por espacios sucios

Desde mil hasta 13 mil pesos se estima cobrar a quienes no respeten la disposición adecuada de los residuos de podas, escombros y basura doméstica, así como los propietarios de predios que no tengan limpio y cercado su espacio, esto a través de la nueva Policía Ambiental que ya prepara el Municipio.

Fernando Villarreal Cuéllar, director de Servicios Públicos Municipales, señaló que poco a poco se avanza en mantener una imagen limpia de la ciudad, pero reconoció que ello no es posible si la gente insiste en dejar sus residuos en espacios no autorizados, y si no se impone el orden, de ahí que se ha impulsado la figura de la Policía Ambiental, a la par de un programa de multas y apercibimientos para los dueños de los terrenos, que deben mantenerlos cercados y limpios.

"Es obligación de ellos tener los predios de esta forma, y de la ciudadanía de no tirar basura", comentó, "las empresas, los constructores están obligados, también, a llevarse sus desechos directo al Cañón del Indio".

Señaló que la Policía Ambiental se encuentra ya en la fase administrativa en la Secretaría del Ayuntamiento, pero en breve se espera su implementación, por lo que ya se han tenido algunas charlas con distintas áreas del Municipio, como es Servicios Públicos, ya que todos contribuirán de alguna manera con ellos.

El funcionario municipal dijo que han ingresado 85 mil toneladas de escombro y basura a los puntos de gestión en lo que va del presente año, de los cuáles, el personal de limpieza, denominado La Ola, ha recogido cerca de 5 mil toneladas.

Recordó que inició la administración, en enero de este año, con 8 centros de transferencia, se añadió uno más y la meta es llegar a 14.

"Estamos por incorporar otro al lado de Ley Saulo, donde se generaba un basurero clandestino bastante grande, otro en Ciudad Nazas, ahí cerquita del Revolución, uno más en la colonia Latinoamericano y así hasta llegar a los 14, porque estamos buscando que tengan un lugar más cercano donde tirar la basura", explicó.

Señaló que estos sitios se obtuvieron mediante la georreferenciación de los basureros clandestinos, para que quienes tiran estos desechos dejen de acudir ahí y puedan tener una disposición adecuada, de forma segura y gratuita, sin generar más escombros, residuo vegetal, llantas o basura doméstica.

"Llevamos más de 85 mil toneladas que hemos recibido en esos centros, basura que iba a terminar en algún terreno, en alguna calle, en alguna vialidad", expresó.