Preparados ante posible apertura de compuertas

Todavía no hay información oficial por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), relacionada con la posibilidad de abrir las compuertas de las presas y con ello derivar otra vez el agua por el río Nazas, no obstante están preparadas las autoridades del municipio de Matamoros.

Lo anterior lo dijo el alcalde Miguel Ángel Ramírez López, quien agregó que incluso tampoco hay hasta el momento información relacionada al comportamiento del río Agunaval, el cual recientemente también registró una avenida extraordinaria.

"Ya estamos listos, de antemano con el tema desde hace unas semanas, que llegó agua por el río Nazas. Nosotros ya habíamos tomado las medidas pertinentes sobre el reforzamiento de algunos puntos en lo que corresponde a los ejidos de Matamoros y vamos a estar atentos a los comunicados oficiales por parte de Conagua".

El edil manifestó que como ya se sabe, en semanas anteriores cuando se abrió la compuerta de la presa Lázaro Cárdenas, conocida como El Palmito, se realizaron trabajos de reforzamiento de bordos en ejidos que se encuentran en parte baja, cerca del Nazas, entre ellos Hormiguero y Santa Ana del Pilar, por lo que reiteró que ya están preparados por si vuelve a correr el agua.

El edil repitió que hasta que no se tenga una información oficial no se ha avisado a la población para no alarmarlos, además de que al conocer cuál será el volumen a desfogar, se hace una estimación de cuánto llegaría al municipio y los días en los que podría llegar.

"Al día de hoy no hemos dado ningún aviso a la población porque todavía no tenemos el comunicado oficial de la Conagua, no queremos alarmar a la ciudadanía, ya que confirmen cuál es la situación, la información con la certeza del volumen del agua que va a venir, pues hacer el calculo, porque por ejemplo, si abren la compuerta mañana (hoy) o pasado mañana (mañana), estamos hablando que el agua puede llegar hasta el fin de semana a los ejidos de Matamoros y del Aguanaval hasta el día de hoy no tenemos ninguna información sobre el tema".

Ramírez López descartó una evacuación pues en otras avenidas extraordinarias, han tenido volúmenes muy considerables en el río Nazas y en ninguna de esas ocasiones se han visto en la necesidad de evacuar, pero si así fuera el caso, se haría responsablemente, como se hizo en semanas anteriores con las poblaciones en riesgo que están al lado del Aguanaval.