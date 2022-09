¿Por qué José Eduardo no quiere vivir con Eugenio Derbez?

Eugenio Derbez tiene cuatro hijos, de cuatro madres diferentes. Sin embargo, ha logrado tenerlos más cerca de lo que hubiera imaginado pese a sus divorcios.

Cuando él y su actual esposa, Alessandra Rosaldo, se fueron a vivir a los Estados Unidos no sufrió prácticamente el no verlos porque poco a poco todos se fueron mudando al país vecino.

José Eduardo Derbez es el único de ellos que aún sigue en México. El joven ha logrado armar su propia carrera aquí, sin necesidad de depender de su padre, ni de su madre, Victoria Ruffo. En una entrevista reciente terminó por revelar los verdaderos motivos, por lo que eligió no emigrar a diferencia del resto de su familia.

"Cuando inicié mi carrera le pedí a mis papás que no me apoyaran nada. Ese fue un momento en el que tuve que echarle muchas ganas y no te imaginas cómo la sufrí, yo me paraba en Televisa a las seis de la mañana todos los días a pedir una oportunidad, nunca utilicé ni el Ruffo, ni el Derbez, ni nada", dejó en claro José Eduardo Derbez al iniciar la entrevista.

La introducción le permitió al hijo de Eugenio Derbez comenzar a detallar por qué no quiere vivir con él en los Estados Unidos. "Yo pensé que, aún sin ayuda, por el nombre o porque me conocían de chiquito, se me iban a abrir las puertas, y no, no se me abrieron, al contrario, se me cerraron muchas puertas", agregó.

Por qué José Eduardo es el único de los hermanos Derbez que no vive con su papá

Si bien dejó en claro que uno de sus sueños fue siempre no depender del éxito de Eugenio Derbez ni de Victoria Ruffo para hacer carrera, lo cierto es que este no es el motivo primordial por el cual no emigró como sus hermanos. "No soy muy fan de allá (Estados Unidos) ... Nada de allá me gusta", confesó.

Pero también, José Eduardo Derbez se sinceró al expresar que "México a mí me da todo, no tengo por qué irme a buscar a otro lado nada (…). Creo que México es un país que yo amo muchísimo, no podría yo no vivir en México, es un país que me da todo y la gente que tenemos aquí es maravillosa".