Por COVID-19, padres de familia aún temen mandar a sus hijos a la escuela en Nuevo León

La titular de la Secretaría de Educación de la entidad, Sofialeticia Morales, reconoció que algunos padres de familia no envían a sus hijos a la escuela, porque prevalece la "desconfianza" ante el covid-19, y todavía no se recupera el nivel de asistencia que existía antes de la pandemia.Cabe mencionar que al disminuir los contagios, hospitalizaciones y decesos por la enfermedad viral, el gobernador, Samuel García Sepúlveda, declaró que a partir del 14 de febrero era obligatorio el regreso a clases presenciales con aforo de cien por ciento en las escuelas del nivel básico, mientras el 28 del mismo mes dio por terminada la cuarta ola de la pandemia, y desde el 13 de marzo se dejó opcional el uso del cubrebocas en espacios abiertos.En ese contexto, la secretaria de Educación, Sofialeticia Morales, señaló que si bien a nivel básico, están abiertas el 98.65 por ciento de escuelas abiertas, dado que en el resto se realizan trabajos de infraestructura, la asistencia de los alumnos es de 95.35 por ciento de asistencia y de maestros es del 99.28 por ciento, pues conforme sube el nivel educativo aumenta la presencialidad.Pero el mayor desafío está en la educación inicial y preescolar o primera infancia, donde incluso antes de la pandemia, se tenían porcentajes muy bajos de cobertura. Citó que en educación inicial la cobertura era de 7.8 por ciento y ahora es sólo del 6.3 por ciento, mientras en preescolar era de 75.9 y hoy es de 66.6 por ciento, en tanto en primer grado de preescolar había una asistencia de 26 por ciento, ahora es del 14.8 por ciento."Ahora en la presencialidad tenemos una cobertura menor que antes de la pandemia, y ese es el gran reto, donde tenemos el mayor desafío", en los primeros grados de la educación básica, lo cual atribuyó a que "sí hay todavía una desconfianza de los padres de enviar a sus hijos a la escuela", ante lo cual, expresó, "hay que seguir impulsando (la presencialidad) por la importancia de la educación inicial y preescolar".El reto, insistió, es superar los datos antes de la pandemia, al menos para el siguiente ciclo escolar.En tanto Alma Rosa Marroquín Escamilla, secretaria estatal de Salud informó que el lunes se registraron 30 nuevos casos de covid-19, la cifra más baja desde mayo de 2020, para totalizar 469 mil 761 contagios en toda la pandemia.Recordó que la cuarta ola empezó el 28 de diciembre de 2021 en Nuevo León, y para el 20 de enero alcanzó su pico más alto con siete mil 207 contagios, empezando desde entonces una disminución que llevó a que el gobierno estatal instruyó al regreso de clases presenciales con aforo de cien por ciento a partir del 14 de febrero y decretó el fin de la cuarta ola el 28 de febrero, y al mantenerse de forma constante y pronunciada los contagios a la baja no obstante la mayor movilidad, el 13 de marzo dejó de ser obligatorio el uso de cubrebocas en espacios cerrados.El lunes, el porcentaje de hospitalización general es del cinco por ciento y en las áreas de terapia intensiva del cuatro por ciento con 113 y 17 pacientes respectivamente, siendo que en el último caso, solamente en el Hospital Metropolitano llegaron a estar 300 pacientes intubados.