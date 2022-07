Policía de Torreón pide entrar a fraccionamientos

El jefe de la Policía de Torreón, César Perales, advirtió a los comités de fraccionamientos cerrados en la ciudad que el contar con accesos controlados a sus sectores no restringe de ninguna forma la posibilidad de ingresar a las patrullas de seguridad municipal, ya sea para realizar labores de vigilancia regular, o bien, para acompañar alguna gestión de la brigada contra vecinos ruidosos.

Admitió que, aunque han sido "pocos", se han encontrado casos de comités vecinales que impiden o limitan de alguna forma el ingreso de los patrulleros municipales, lo que constituye no solamente una situación de "imprudencia" en casos de emergencia, sino que además es considerado un delito al estar obstruyendo la acción de la justicia.

"Hay un poco de malentendido, el ser privadas no nos quita responsabilidad, los vecinos llegan a su acuerdo, hay veces que no permiten el acceso de una unidad de Seguridad Pública, pero le puedo decir que en un 80 por ciento los fraccionamientos cerrados nos dan el apoyo… Es vía pública, el que los vecinos tengan sus reglas de convivencia, pues el interior es público, sí tenemos problemas (para ingresar), pero una vez que pasa una situación de emergencia y el guardia no nos deja salir o entrar, ya es una obstrucción a la justicia y puede ser detenido, por eso es les pide amablemente que cooperen con nosotros, con la Policía y con cualquier autoridad de gobierno, porque si no lo hacen van a tener que ser detenidos".

Perales señaló que, pese a que en redes sociales a veces trascienden algunos casos de robo en fraccionamientos cerrados, se trata de un delito que no afecta especialmente a ese tipo de colonias, aunque cuando ocurren atracos generalmente se dan por ingresos de ladrones desde bardas traseras o laterales, afectando a los propietarios de las viviendas al llevarse lo que puedan tener en las cocheras, en los vehículos abiertos, o bien, si se dejan puertas de patio abiertas ante la confianza de estar en un sector privado.

"Los ingresos no los hacen por la parte frontal, es muy raro cuando va por la caseta, ahorita se brincan por la parte trasera, ingresan al fraccionamiento y claro, todos suponen que viviendo en un fraccionamiento (cerrado) no hay problema, pero pasan por las cocheras y se llevan lo que alcanzan a ver, dicen 'estoy en cerrada, tengo un vigilante, un portero', esa es la debilidad que podemos mencionarle a los colonos, no todos lo tienen, pero la mayoría contratan un portero, no un vigilante, porque contratar a una empresa de seguridad conlleva más costo, pero también le van a ofrecer más garantía, más viabilidad y más certeza para que usted tenga a un profesional de la seguridad privada, no a un improvisado".

Se estima que en Torreón existen alrededor de 90 fraccionamientos, de los cuales Seguridad Pública ha tenido menos de 10 incidentes por limitar el ingreso de patrullas en este 2022, principalmente en las colonias de nueva creación al Oriente de la ciudad.

